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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T18:06
https://ria.ru/20200508/1571155835.html
Глава Минздрава назвал безопасные сроки проведения ЕГЭ
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РИА Новости

Глава Минздрава назвал безопасные сроки проведения ЕГЭ

13:17 08.05.2020 (обновлено: 18:06 08.05.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Александр Кряжев
Диск с заданиями единого государственного экзамена . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что эпидемиологическая ситуация вряд ли изменится настолько, что сдавать Единый госэкзамен в июне будет безопасно, возможно, это будет ближе к сентябрю.
"На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь", - заявил Мурашко на заседании президиума партии "Единая Россия".
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Он отметил, что сначала необходимо посмотреть, как послабления в режиме самоизоляции для производств, когда они будут введены, повлияют на ситуацию, а потом уже предпринимать дальнейшие шаги.
"Не буду какие-то конкретные даты называть, но ближайшие два месяца, май-июнь, рассматривать точно не надо", - добавил Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Михаил МурашкоЕдиная РоссияОбщество
Популярные комментарии
А может это хороший повод ...отменить их вообще?!
8 мая, 13:56
Yurii
3840007
Маразм охватил всех окончательно.
8 мая, 13:41
nnuxser
3000004
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