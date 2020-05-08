Глава Минздрава назвал безопасные сроки проведения ЕГЭ

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что эпидемиологическая ситуация вряд ли изменится настолько, что сдавать Единый госэкзамен в июне будет безопасно, возможно, это будет ближе к сентябрю.
"На июнь точно ориентироваться нельзя, если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь", - заявил Мурашко на заседании президиума партии "Единая Россия".
Он отметил, что сначала необходимо посмотреть, как послабления в режиме самоизоляции для производств, когда они будут введены, повлияют на ситуацию, а потом уже предпринимать дальнейшие шаги.
"Не буду какие-то конкретные даты называть, но ближайшие два месяца, май-июнь, рассматривать точно не надо", - добавил Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.