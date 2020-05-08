СБ Украины опровергла наличие в стране иностранных биолабораторий

"На территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов… Призываем политиков не распространять ложную информацию о существовании иностранных биологических лабораторий на территории Украины и заботиться об интересах страны, а не о собственных рейтингах", - говорится в заявлении СБУ, опубликованном на сайте в пятницу.