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2020-05-08T13:04
https://ria.ru/20200508/1571154747.html
СБ Украины опровергла наличие в стране иностранных биолабораторий
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РИА Новости

СБ Украины опровергла наличие в стране иностранных биолабораторий

13:04 08.05.2020
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CC0 / kkolosov / МикроскопМикроскоп
Микроскоп
CC0 / kkolosov / Микроскоп
Микроскоп. Архивное фото
КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что в стране нет никаких иностранных биологических лабораторий и призвала политиков не распространять "ложную информацию" по этому поводу.
Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и депутат партии Ренат Кузьмин потребовали у властей Украины предоставить информацию о работающих в стране биолабораториях США.
"На территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов… Призываем политиков не распространять ложную информацию о существовании иностранных биологических лабораторий на территории Украины и заботиться об интересах страны, а не о собственных рейтингах", - говорится в заявлении СБУ, опубликованном на сайте в пятницу.
В СБУ отметили, что сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биологическому терроризму происходит исключительно в рамках украинского законодательства и в интересах Украины. "С 1993 года действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения. Одним из ее пунктов является своевременное выявление и противодействие вспышкам, вызванным опасными патогенами", - говорится в заявлении.
Также в пресс-центре сообщили, что в 2005 году Министерство здравоохранения Украины и Министерство обороны США подписали рамочное Соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В его рамках был модернизирован ряд государственных лабораторий, расположенных в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях. Как отмечается, эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены Минздраву и Госпотребслужбе.
В СБУ отметили, что постоянно обеспечивают защиту объектов критической инфраструктуры и проверяют деятельность научных учреждений и предприятий биологической опасности. Кроме того, спецслужба проводит постоянный мониторинг реальных и потенциальных угроз в этой сфере со стороны спецслужб иностранных государств и при необходимости принимает меры по противодействию.
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