Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в российских регионах. Больше всего опасений, по его мнению, вызывает Дагестан.

"Мы видим, что и регионы по-разному отнеслись, национальные, культурные традиции определенные, устои, к сожалению, соблюдение правил дистанцирования не везде позволили нам одинаково ровно проходить. Вот на сегодня беспокоит Республика Дагестан, наши специалисты там работают совместно с представителями Роспотребнадзора , и этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации", — сказал Мурашко на заседании президиума фракции " Единая Россия ".

Также проблемы сохраняются и в других местах.

"Дополнительные опасения и привлечение средств вызывают, конечно, вахтовые поселки, где находится большое количество работников, которые питаются в одних столовых, проживают совместно, и когда возникает вспышка в таких населенных пунктах, для здравоохранения это в целом является дополнительным вызовом. Ну вот такие сегодня есть в Мурманской области , Якутии", — отметил министр.

При этом он подчеркнул, что основная ответственность лежит на главах регионов, и оценил их работу в сложившихся условиях.

"Очень важный элемент в целом по оказанию медицинской помощи заключается в том числе в мобилизации всех сил и средств. Хочу сказать, что губернаторы регионов по поручению президента отработали достойно и, мобилизовав силы и средства в том числе, обеспечили систему всеми необходимыми ресурсами", — заявил Мурашко.

Он напомнил, что в стране развернуто 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом (32% из них свободны), и попросил депутатов поддержать систему здравоохранения и больше работать в формате быстрых изменений.

Кроме того, министр высоко оценил труд врачей.

"Медицинские работники, к сожалению, сталкиваясь с коронавирусной инфекцией, также заболевают, и в том числе мы имеем тяжелые исходы. Мне хочется сказать, наверное, слова гордости за наших коллег, которые в том числе отдали жизнь при оказании этой медицинской помощи. Сегодня наши коллеги в том числе находятся в тяжелом состоянии и в медицинских организациях", — заключил он.

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Пандемии COVID-19 подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,6 миллиона человек, свыше 254 тысяч погибли.

В России общее количество инфицированных достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов.