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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T14:25
https://ria.ru/20200508/1571154304.html
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155656_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_44cd4a19a90d2e5fbe11a03221a1ceeb.jpg
РИА Новости

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах

13:00 08.05.2020 (обновлено: 14:25 08.05.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВолонтер раздает многоразовые маски на улице в Екатеринбурге
Волонтер раздает многоразовые маски на улице в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в российских регионах. Больше всего опасений, по его мнению, вызывает Дагестан.
"Мы видим, что и регионы по-разному отнеслись, национальные, культурные традиции определенные, устои, к сожалению, соблюдение правил дистанцирования не везде позволили нам одинаково ровно проходить. Вот на сегодня беспокоит Республика Дагестан, наши специалисты там работают совместно с представителями Роспотребнадзора, и этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации", — сказал Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".
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Также проблемы сохраняются и в других местах.
"Дополнительные опасения и привлечение средств вызывают, конечно, вахтовые поселки, где находится большое количество работников, которые питаются в одних столовых, проживают совместно, и когда возникает вспышка в таких населенных пунктах, для здравоохранения это в целом является дополнительным вызовом. Ну вот такие сегодня есть в Мурманской области, Якутии", — отметил министр.
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При этом он подчеркнул, что основная ответственность лежит на главах регионов, и оценил их работу в сложившихся условиях.
"Очень важный элемент в целом по оказанию медицинской помощи заключается в том числе в мобилизации всех сил и средств. Хочу сказать, что губернаторы регионов по поручению президента отработали достойно и, мобилизовав силы и средства в том числе, обеспечили систему всеми необходимыми ресурсами", — заявил Мурашко.
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Он напомнил, что в стране развернуто 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом (32% из них свободны), и попросил депутатов поддержать систему здравоохранения и больше работать в формате быстрых изменений.
Кроме того, министр высоко оценил труд врачей.
"Медицинские работники, к сожалению, сталкиваясь с коронавирусной инфекцией, также заболевают, и в том числе мы имеем тяжелые исходы. Мне хочется сказать, наверное, слова гордости за наших коллег, которые в том числе отдали жизнь при оказании этой медицинской помощи. Сегодня наши коллеги в том числе находятся в тяжелом состоянии и в медицинских организациях", — заключил он.
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Пандемии COVID-19 подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,6 миллиона человек, свыше 254 тысяч погибли.
В России общее количество инфицированных достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоРеспублика ДагестанЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Единая РоссияМурманская областьОбщество
Популярные комментарии
В регионах, где мало зараженных просто мало тестов. Тестируют тех, у кого угроза жизни и кто контактировал с зараженным. А на остальных наплевать, пока не свалишься, не протестируют.
8 мая, 13:09
MMMarina Marina
800205
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