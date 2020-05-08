Мурашко заявил о гордости за российских медиков

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, переоборудованные под коронавирусные больницы объекты смогут вместить в себя около 10 тысяч пациентов, а их общая площадь составит 200 - 250 тысяч квадратных метров.
Госпиталь в павильоне №70 на ВДНХ, переоборудование которого завершится через две недели, рассчитан на 1,8 тысячи мест. Остальные объекты планируется ввести в строй через 20 дней. Временная инфекционка в Крылатском сможет принимать 1,3 тысячи пациентов, в автоцентре "Москва" - около 2 тысяч, в Сокольниках - 1,2 тысячи. А вот самый большой госпиталь сейчас обустраивается в "Экспоцентре" - на 4 тысячи коек.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, переоборудованные под коронавирусные больницы объекты смогут вместить в себя около 10 тысяч пациентов, а их общая площадь составит 200 - 250 тысяч квадратных метров.
Госпиталь в павильоне №70 на ВДНХ, переоборудование которого завершится через две недели, рассчитан на 1,8 тысячи мест. Остальные объекты планируется ввести в строй через 20 дней. Временная инфекционка в Крылатском сможет принимать 1,3 тысячи пациентов, в автоцентре "Москва" - около 2 тысяч, в Сокольниках - 1,2 тысячи. А вот самый большой госпиталь сейчас обустраивается в "Экспоцентре" - на 4 тысячи коек.
На обустройство больниц комплекс городского хозяйства Москвы перебросил около 10 тысяч человек, которые трудятся в круглосуточном режиме. Как подчеркнул заммэра Петр Бирюков, все задачи, связанные со строительством и поставкой необходимых материалов для госпиталей, решаются максимально оперативно.
На обустройство больниц комплекс городского хозяйства Москвы перебросил около 10 тысяч человек, которые трудятся в круглосуточном режиме. Как подчеркнул заммэра Петр Бирюков, все задачи, связанные со строительством и поставкой необходимых материалов для госпиталей, решаются максимально оперативно.
Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.
Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.
Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.
Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.
В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Планируется, что больницы будут разбиты на блоки на 30-40 коек, состоящие из четырех палат, каждая с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.
В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Планируется, что больницы будут разбиты на блоки на 30-40 коек, состоящие из четырех палат, каждая с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.
Для всех новых временных коронавирусных инфекционок обустроят отдельные заезды для медицинского транспорта. После доставки больных машины скорой помощи будут проходить дезинфекцию, причем на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.
Для всех новых временных коронавирусных инфекционок обустроят отдельные заезды для медицинского транспорта. После доставки больных машины скорой помощи будут проходить дезинфекцию, причем на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.
Бирюков обратил внимание, что из-за пандемии коронавируса создание новых госпиталей происходит в рекордно короткие сроки. "Все вопросы решаем оперативно, в комплексе городского хозяйства создан штаб, который я возглавляю. Работают проектировщики, строители, все работаем в системе ежеминутного контроля и взаимодействия, чтобы выполнить задачи, которые определены на уровне президента страны", - сказал он.
Бирюков обратил внимание, что из-за пандемии коронавируса создание новых госпиталей происходит в рекордно короткие сроки. "Все вопросы решаем оперативно, в комплексе городского хозяйства создан штаб, который я возглавляю. Работают проектировщики, строители, все работаем в системе ежеминутного контроля и взаимодействия, чтобы выполнить задачи, которые определены на уровне президента страны", - сказал он.
Временные госпитали – не первые медицинские объекты, созданные или переоборудованные в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме строительства новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Троицком административном округе, в апреле власти города провели реконструкцию и ремонт в 64 медицинских учреждениях, приведя в порядок 78 корпусов, где смогут лечиться 10 тысяч пациентов.
Временные госпитали – не первые медицинские объекты, созданные или переоборудованные в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме строительства новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Троицком административном округе, в апреле власти города провели реконструкцию и ремонт в 64 медицинских учреждениях, приведя в порядок 78 корпусов, где смогут лечиться 10 тысяч пациентов.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, переоборудованные под коронавирусные больницы объекты смогут вместить в себя около 10 тысяч пациентов, а их общая площадь составит 200 - 250 тысяч квадратных метров.
Госпиталь в павильоне №70 на ВДНХ, переоборудование которого завершится через две недели, рассчитан на 1,8 тысячи мест. Остальные объекты планируется ввести в строй через 20 дней. Временная инфекционка в Крылатском сможет принимать 1,3 тысячи пациентов, в автоцентре "Москва" - около 2 тысяч, в Сокольниках - 1,2 тысячи. А вот самый большой госпиталь сейчас обустраивается в "Экспоцентре" - на 4 тысячи коек.
На обустройство больниц комплекс городского хозяйства Москвы перебросил около 10 тысяч человек, которые трудятся в круглосуточном режиме. Как подчеркнул заммэра Петр Бирюков, все задачи, связанные со строительством и поставкой необходимых материалов для госпиталей, решаются максимально оперативно.
Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.
Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.
В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Планируется, что больницы будут разбиты на блоки на 30-40 коек, состоящие из четырех палат, каждая с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.
Для всех новых временных коронавирусных инфекционок обустроят отдельные заезды для медицинского транспорта. После доставки больных машины скорой помощи будут проходить дезинфекцию, причем на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.
Бирюков обратил внимание, что из-за пандемии коронавируса создание новых госпиталей происходит в рекордно короткие сроки. "Все вопросы решаем оперативно, в комплексе городского хозяйства создан штаб, который я возглавляю. Работают проектировщики, строители, все работаем в системе ежеминутного контроля и взаимодействия, чтобы выполнить задачи, которые определены на уровне президента страны", - сказал он.
Временные госпитали – не первые медицинские объекты, созданные или переоборудованные в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме строительства новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Троицком административном округе, в апреле власти города провели реконструкцию и ремонт в 64 медицинских учреждениях, приведя в порядок 78 корпусов, где смогут лечиться 10 тысяч пациентов.