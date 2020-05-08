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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:45
https://ria.ru/20200508/1571153050.html
Мурашко заявил о гордости за российских медиков
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко заявил о гордости за российских медиков

12:45 08.05.2020
243
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гордится российскими медиками, которые оказывали и оказывают помощь в борьбе с коронавирусом, по его словам, среди них есть тяжелобольные.
"Медицинские работники, к сожалению, сталкиваясь с коронавирусной инфекцией, также заболевают, и в том числе мы имеем тяжелые исходы. Мне хочется сказать, наверное, слова гордости за наших коллег, которые, в том числе, отдали жизнь при оказании этой медицинской помощи. Сегодня наши коллеги в том числе находятся в тяжелом состоянии, и в медицинских организациях", - сказал он на заседании президиума фракции "Единая Россия".
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Смена профиля: как крупные объекты в Москве превращают в больницы
© РИА Новости / Евгений Биятов

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, переоборудованные под коронавирусные больницы объекты смогут вместить в себя около 10 тысяч пациентов, а их общая площадь составит 200 - 250 тысяч квадратных метров.

Госпиталь в павильоне №70 на ВДНХ, переоборудование которого завершится через две недели, рассчитан на 1,8 тысячи мест. Остальные объекты планируется ввести в строй через 20 дней. Временная инфекционка в Крылатском сможет принимать 1,3 тысячи пациентов, в автоцентре "Москва" - около 2 тысяч, в Сокольниках - 1,2 тысячи. А вот самый большой госпиталь сейчас обустраивается в "Экспоцентре" - на 4 тысячи коек.

Строительство временного госпиталя в Крылатском
1 из 8

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, переоборудованные под коронавирусные больницы объекты смогут вместить в себя около 10 тысяч пациентов, а их общая площадь составит 200 - 250 тысяч квадратных метров.

Госпиталь в павильоне №70 на ВДНХ, переоборудование которого завершится через две недели, рассчитан на 1,8 тысячи мест. Остальные объекты планируется ввести в строй через 20 дней. Временная инфекционка в Крылатском сможет принимать 1,3 тысячи пациентов, в автоцентре "Москва" - около 2 тысяч, в Сокольниках - 1,2 тысячи. А вот самый большой госпиталь сейчас обустраивается в "Экспоцентре" - на 4 тысячи коек.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

На обустройство больниц комплекс городского хозяйства Москвы перебросил около 10 тысяч человек, которые трудятся в круглосуточном режиме. Как подчеркнул заммэра Петр Бирюков, все задачи, связанные со строительством и поставкой необходимых материалов для госпиталей, решаются максимально оперативно.

Строительство временного госпиталя в Крылатском
2 из 8

На обустройство больниц комплекс городского хозяйства Москвы перебросил около 10 тысяч человек, которые трудятся в круглосуточном режиме. Как подчеркнул заммэра Петр Бирюков, все задачи, связанные со строительством и поставкой необходимых материалов для госпиталей, решаются максимально оперативно.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

Строительство временного госпиталя в Крылатском
3 из 8

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

Строительство временного госпиталя в Крылатском
4 из 8

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Планируется, что больницы будут разбиты на блоки на 30-40 коек, состоящие из четырех палат, каждая с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.

Строительство временного госпиталя в павильоне ВДНХ
5 из 8

В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Планируется, что больницы будут разбиты на блоки на 30-40 коек, состоящие из четырех палат, каждая с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Для всех новых временных коронавирусных инфекционок обустроят отдельные заезды для медицинского транспорта. После доставки больных машины скорой помощи будут проходить дезинфекцию, причем на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.

Строительство временного госпиталя в павильоне ВДНХ
6 из 8

Для всех новых временных коронавирусных инфекционок обустроят отдельные заезды для медицинского транспорта. После доставки больных машины скорой помощи будут проходить дезинфекцию, причем на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

Бирюков обратил внимание, что из-за пандемии коронавируса создание новых госпиталей происходит в рекордно короткие сроки. "Все вопросы решаем оперативно, в комплексе городского хозяйства создан штаб, который я возглавляю. Работают проектировщики, строители, все работаем в системе ежеминутного контроля и взаимодействия, чтобы выполнить задачи, которые определены на уровне президента страны", - сказал он.

Строительство временного госпиталя в павильоне ВДНХ
7 из 8

Бирюков обратил внимание, что из-за пандемии коронавируса создание новых госпиталей происходит в рекордно короткие сроки. "Все вопросы решаем оперативно, в комплексе городского хозяйства создан штаб, который я возглавляю. Работают проектировщики, строители, все работаем в системе ежеминутного контроля и взаимодействия, чтобы выполнить задачи, которые определены на уровне президента страны", - сказал он.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Временные госпитали – не первые медицинские объекты, созданные или переоборудованные в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме строительства новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Троицком административном округе, в апреле власти города провели реконструкцию и ремонт в 64 медицинских учреждениях, приведя в порядок 78 корпусов, где смогут лечиться 10 тысяч пациентов.

Пациенты и медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Минздрава России в Москве
8 из 8

Временные госпитали – не первые медицинские объекты, созданные или переоборудованные в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме строительства новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Троицком административном округе, в апреле власти города провели реконструкцию и ремонт в 64 медицинских учреждениях, приведя в порядок 78 корпусов, где смогут лечиться 10 тысяч пациентов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 8

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, переоборудованные под коронавирусные больницы объекты смогут вместить в себя около 10 тысяч пациентов, а их общая площадь составит 200 - 250 тысяч квадратных метров.

Госпиталь в павильоне №70 на ВДНХ, переоборудование которого завершится через две недели, рассчитан на 1,8 тысячи мест. Остальные объекты планируется ввести в строй через 20 дней. Временная инфекционка в Крылатском сможет принимать 1,3 тысячи пациентов, в автоцентре "Москва" - около 2 тысяч, в Сокольниках - 1,2 тысячи. А вот самый большой госпиталь сейчас обустраивается в "Экспоцентре" - на 4 тысячи коек.

© РИА Новости / Евгений Биятов
2 из 8

На обустройство больниц комплекс городского хозяйства Москвы перебросил около 10 тысяч человек, которые трудятся в круглосуточном режиме. Как подчеркнул заммэра Петр Бирюков, все задачи, связанные со строительством и поставкой необходимых материалов для госпиталей, решаются максимально оперативно.

© РИА Новости / Евгений Биятов
3 из 8

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
4 из 8

Временные больницы будут оборудованы не хуже обычных стационаров и будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - пояснил Бирюков. Правда, уточнил он, для разворачивания инфекционки в Крылатском строителям пришлось сделать специальные полы и убрать лед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
5 из 8

В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Планируется, что больницы будут разбиты на блоки на 30-40 коек, состоящие из четырех палат, каждая с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.

© РИА Новости / Евгений Биятов
6 из 8

Для всех новых временных коронавирусных инфекционок обустроят отдельные заезды для медицинского транспорта. После доставки больных машины скорой помощи будут проходить дезинфекцию, причем на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
7 из 8

Бирюков обратил внимание, что из-за пандемии коронавируса создание новых госпиталей происходит в рекордно короткие сроки. "Все вопросы решаем оперативно, в комплексе городского хозяйства создан штаб, который я возглавляю. Работают проектировщики, строители, все работаем в системе ежеминутного контроля и взаимодействия, чтобы выполнить задачи, которые определены на уровне президента страны", - сказал он.

© РИА Новости / Евгений Биятов
8 из 8

Временные госпитали – не первые медицинские объекты, созданные или переоборудованные в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме строительства новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Троицком административном округе, в апреле власти города провели реконструкцию и ремонт в 64 медицинских учреждениях, приведя в порядок 78 корпусов, где смогут лечиться 10 тысяч пациентов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
810009
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЕдиная Россия
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