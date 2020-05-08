Следствие попросило суд об аресте основателя паблика "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте основателя паблика "Омбудсмен полиции" В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова , обвиняемого в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника МВД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

"В Тверской суд Москвы поступило ходатайство органов следствия об избрании Воронцову меры пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент ожидается доставка обвиняемого в суд", - рассказала собеседница агентства.

Обвинение в вымогательстве было предъявлено накануне вечером. Тогда же следствие объявило, что намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины.

По данным столичного главка МВД, Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского за непубликацию его фотографий интимного характера. В полиции уточнили, что инцидент имел место в октябре 2017 года, в итоге дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.

Адвокат задержанного Сергей Бадмшин заявил РИА Новости, что его подзащитный не признает вины в инкриминируемом деянии. Кроме того, по их мнению, уголовное преследование Воронцова – "основанная на оговоре расправа за его деятельность".

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу - о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.