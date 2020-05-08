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2020-05-08T12:40
https://ria.ru/20200508/1571152629.html
Следствие попросило суд об аресте основателя паблика "Омбудсмен полиции"
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РИА Новости

Следствие попросило суд об аресте основателя паблика "Омбудсмен полиции"

12:39 08.05.2020 (обновлено: 12:40 08.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Кресла для судей в зале заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника МВД, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"В Тверской суд Москвы поступило ходатайство органов следствия об избрании Воронцову меры пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент ожидается доставка обвиняемого в суд", - рассказала собеседница агентства.
Обвинение в вымогательстве было предъявлено накануне вечером. Тогда же следствие объявило, что намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте мужчины.
По данным столичного главка МВД, Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского за непубликацию его фотографий интимного характера. В полиции уточнили, что инцидент имел место в октябре 2017 года, в итоге дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.
Кадры задержания Владимира Воронцова
7 мая, 11:36
Появилось видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции"
Адвокат задержанного Сергей Бадмшин заявил РИА Новости, что его подзащитный не признает вины в инкриминируемом деянии. Кроме того, по их мнению, уголовное преследование Воронцова – "основанная на оговоре расправа за его деятельность".
В середине апреля Воронцова допрашивали по другому уголовному делу - о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили. И тогда, и сейчас дома у основателя паблика и его родственников проходили обыски.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.
Эмблема на форме сотрудника полиции
7 мая, 15:38
Основатель "Омбудсмена полиции" не признал вину по делу о вымогательстве
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Владимир Воронцов (Омбудсмен полиции)Происшествия
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