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2020-05-08T15:48
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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
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РИА Новости

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

12:36 08.05.2020 (обновлено: 15:48 08.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтойка ресепшена на Московской бирже
Стойка ресепшена на Московской бирже
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
Как сообщили на сайте площадки, это произошло из-за программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы, биржа не работала с 12:08 по 12:50 мск.
При этом центральная часть торговой системы функционировала в обычном режиме. Торги продолжались на остальных рынках Мосбиржи — срочном, денежном, валютном, драгметаллов.
С начала дня колебания котировок на Мосбирже были незначительными, после возобновления работы основной индекс уменьшался на 0,4 процента, затем снижение замедлилось. При этом акции самой торговой площадки растут на 0,6 процента.
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