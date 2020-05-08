МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
Как сообщили на сайте площадки, это произошло из-за программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы, биржа не работала с 12:08 по 12:50 мск.
При этом центральная часть торговой системы функционировала в обычном режиме. Торги продолжались на остальных рынках Мосбиржи — срочном, денежном, валютном, драгметаллов.
С начала дня колебания котировок на Мосбирже были незначительными, после возобновления работы основной индекс уменьшался на 0,4 процента, затем снижение замедлилось. При этом акции самой торговой площадки растут на 0,6 процента.