МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. приостановила торги на фондовом рынке. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.

Как сообщили на сайте площадки, это произошло из-за программной ошибки в работе серверов доступа торгово-клиринговой системы, биржа не работала с 12:08 по 12:50 мск.

При этом центральная часть торговой системы функционировала в обычном режиме. Торги продолжались на остальных рынках Мосбиржи — срочном, денежном, валютном, драгметаллов.