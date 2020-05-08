Президент Чехии возложил венок к могиле Неизвестному солдату в Праге

Позднее 8 мая пройдут также церемонии возложения венков и цветов представителями политики и общественности Чехии в некоторых других памятных местах Праги, связанных со Второй мировой войной, в том числе на Ольшанском кладбище, где похоронены красноармейцы, павшие в боях за освобождение Чехословакии в 1945 году. Подобные церемонии с участием политиков и представителей общественности состоятся также в десятках других населенных пунктов республики, однако из-за коронавируса, число их участников будет ограничено до минимума.