Президент Чехии возложил венок к могиле Неизвестному солдату в Праге

ПРАГА, 8 мая – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан в честь 75-ой годовщины победы над нацистской Германией, традиционно отмечаемой в странах Европы 8 мая, возложил в Праге, у Национального памятника на холме Витков, венок к могиле Неизвестного солдата, вслед за ним венки с 10-минутным интервалом, в связи с ситуацией с коронавирусом, начали возлагать другие высшие политики страны, церемонию транслирует Чешское ТВ.
Торжественную церемонию возложения высшими руководителями Чехии венков к могиле Неизвестному солдату на холме Витков в Праге открыл президент Милош Земан. По приезду к месту церемонии главу республики приветствовал трубач минобороны. После возложения венка президентом последовала минута тишины, затем Земан, прослушав заключительную мелодию трубача, отъехал. Во время церемонии его сопровождали три охранника и один представитель минобороны. Все, включая президента, имели на лице защитные маски в связи с коронавирусом.
После Земана с 10-минутным интервалом венки к могиле Неизвестного солдата начали возлагать другие представители руководства страны: председатели обеих палат парламента, премьер, глава минобороны и ряд других политиков и представителей общественности.
В прежние годы данная церемония происходила обычно с участием десятков представителей общественной жизни республики. В этом году из-за пандемии коронавируса также перенесен на 28 октября, когда отмечается очередная годовщина образования Чехословакии, традиционный акт представления к генеральским должностям военнослужащих чешской армии с участием президента страны.
Позднее 8 мая пройдут также церемонии возложения венков и цветов представителями политики и общественности Чехии в некоторых других памятных местах Праги, связанных со Второй мировой войной, в том числе на Ольшанском кладбище, где похоронены красноармейцы, павшие в боях за освобождение Чехословакии в 1945 году. Подобные церемонии с участием политиков и представителей общественности состоятся также в десятках других населенных пунктов республики, однако из-за коронавируса, число их участников будет ограничено до минимума.
Представители посольства РФ в Чехии по традиции возложат венки и цветы к могилам красноармейцев на Ольшанском кладбище 9 мая, в день великой Победы над фашизмом.