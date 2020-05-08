Освобождавшая Прагу радистка рассказала, как отметит День Победы

"В этом году будет совсем по-другому, и очень сожалею, потому что я должна была поехать в Москву на праздник Победы, но видите, эта болезнь (коронавирус- ред.) изменила все наши планы", - сказала Абгарян.

По словам ветерана, в преддверии праздника у нее насыщенный график. "Мы были на съемках в Парке Победы, потом в летной части (российская авиабаза – ред.) в "Эребуни", провели съемки и встретились с военнослужащими. Это одна часть нашего празднования… Девятого мая мы, ветераны, не все конечно, по спискам, должны посетить Парк Победы и возложить цветы к "вечному огню", - сказала собеседница агентства.

Хотя из-за карантина в гости в Армении ходить не принято, но ветеран уверена, что ее дети обязательно приедут поздравить. "Мы поднимем бокалы за тех ветеранов, кто жив, и, конечно, помянем тех , кого нет с нами. Это действительно праздник… Такой праздник, что хочешь не хочешь, а возвращаешься в те далекие 40-е годы, когда мы были на фронте, преодолевали трудности, теряли друзей в этой ожесточенной борьбе и радовались Великой Победе", - сказала Абгарян.

Ветеран рассказала, что встретила День Победы в Праге . "Я была радисткой. Когда немцы капитулировали, мы стояли в Поличке. Было свободное время, такое, когда уже можешь надышаться спокойно, не слышать раскатов этих орудий. Я сидела у радиостанции, а у нас были радиостанции как переносные, так и на машине, и вдруг слышу в эфире среди треска незашифрованный тревожный голос: "Прага в опасности, скорее помогите". Наша часть должна была двинуться в другом направлении, но мы пошли на Прагу. С 6 по 9 мая шли бои. Так что, 9 мая был у нас двойным праздником - освобождения Праги и Великой Победы", - сказала Абгарян.

Она отметила также, что ее "страшно возмущают" попытки переписать историю Великой Отечественной войны. "Я была на фронте с августа 1941 года, почувствовала на себе тяжесть отступления, была в окружении, наши части с боями пробивались через окружение, я видела, как мы наступали… Историческая правда должна восторжествовать", - сказала Абгарян.

В частности, ветеран заявила, что ее возмущает искажение правды о войне на Украине , в том числе властями этой страны. "Мы прошли всю Украину, смогли ее освободить и продолжили наш победный путь… Мне больно, потому что мы любили Украину. Помню, в Закарпатье мне помогли в гуцульском селе, когда я приболела, я поминаю этих людей добрым словом", - отметила Абгарян.