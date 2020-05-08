Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-08T12:29
https://ria.ru/20200508/1571151706.html
Освобождавшая Прагу радистка рассказала, как отметит День Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/155888/57/1558885794_0:324:3064:2048_1036x0_80_0_0_2666e0f5617fd98c672129ccae11771d.jpg
РИА Новости

Освобождавшая Прагу радистка рассказала, как отметит День Победы

12:29 08.05.2020
196
© РИА Новости / Федор ЛевшинЖители Праги приветствуют советских воинов-освободителей
Жители Праги приветствуют советских воинов-освободителей
© РИА Новости / Федор Левшин
Жители Праги приветствуют советских воинов-освободителей. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 мая – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Розалия Абгарян, освобождавшая Украину и Чехословакию, сказала РИА Новости, что отпразднует День Победы в Ереване, хотя ее приглашали на юбилейные мероприятия в российскую столицу.
"В этом году будет совсем по-другому, и очень сожалею, потому что я должна была поехать в Москву на праздник Победы, но видите, эта болезнь (коронавирус- ред.) изменила все наши планы", - сказала Абгарян.
Дети сидят на броне самоходной артиллерийской установки в освобожденной Праге
Вчера, 09:56
Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
По словам ветерана, в преддверии праздника у нее насыщенный график. "Мы были на съемках в Парке Победы, потом в летной части (российская авиабаза – ред.) в "Эребуни", провели съемки и встретились с военнослужащими. Это одна часть нашего празднования… Девятого мая мы, ветераны, не все конечно, по спискам, должны посетить Парк Победы и возложить цветы к "вечному огню", - сказала собеседница агентства.
Хотя из-за карантина в гости в Армении ходить не принято, но ветеран уверена, что ее дети обязательно приедут поздравить. "Мы поднимем бокалы за тех ветеранов, кто жив, и, конечно, помянем тех , кого нет с нами. Это действительно праздник… Такой праздник, что хочешь не хочешь, а возвращаешься в те далекие 40-е годы, когда мы были на фронте, преодолевали трудности, теряли друзей в этой ожесточенной борьбе и радовались Великой Победе", - сказала Абгарян.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Вчера, 09:3475 лет Великой Победы
Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
Ветеран рассказала, что встретила День Победы в Праге. "Я была радисткой. Когда немцы капитулировали, мы стояли в Поличке. Было свободное время, такое, когда уже можешь надышаться спокойно, не слышать раскатов этих орудий. Я сидела у радиостанции, а у нас были радиостанции как переносные, так и на машине, и вдруг слышу в эфире среди треска незашифрованный тревожный голос: "Прага в опасности, скорее помогите". Наша часть должна была двинуться в другом направлении, но мы пошли на Прагу. С 6 по 9 мая шли бои. Так что, 9 мая был у нас двойным праздником - освобождения Праги и Великой Победы", - сказала Абгарян.
Она отметила также, что ее "страшно возмущают" попытки переписать историю Великой Отечественной войны. "Я была на фронте с августа 1941 года, почувствовала на себе тяжесть отступления, была в окружении, наши части с боями пробивались через окружение, я видела, как мы наступали… Историческая правда должна восторжествовать", - сказала Абгарян.
В частности, ветеран заявила, что ее возмущает искажение правды о войне на Украине, в том числе властями этой страны. "Мы прошли всю Украину, смогли ее освободить и продолжили наш победный путь… Мне больно, потому что мы любили Украину. Помню, в Закарпатье мне помогли в гуцульском селе, когда я приболела, я поминаю этих людей добрым словом", - отметила Абгарян.
Она пожелала молодежи прожить свою жизнь без войн. "Чтобы мирное небо было всегда над нами, а в условиях коронавируса, дай Бог нам всем здоровья не болеть, и строить хорошую, достойную жизнь", - сказала Абгарян.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Вчера, 09:0375 лет Великой Победы
Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили
2200000
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваЕреванАрменияВ мире
Рекомендуем
Милош Земан
Президент Чехии возложил венок к могиле Неизвестному солдату в Праге
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области
В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
Сотрудники МЧС РФ прибыли для спецобработки в пансионате Каза Серена в городе Леффе в Ломбардии
Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Испытания коронавирусом не выдержали многие страны, считает Володин
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили
Президент РФ Владимир Путин
Путин направил Джонсону послание по случаю 75-й годовщины Победы
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
В Волгограде полицейские устроили концерт во дворах ветеранов войны
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом
Знамя Победы над рейхстагом
Дочь Кантарии: Россия всегда помнит и чтит героев Великой Отечественной
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратился к австрийцам с посланием
Дети сидят на броне самоходной артиллерийской установки в освобожденной Праге
Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия будет помнить вклад союзников по коалиции в разгром нацизма
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
Лента новостейМолния