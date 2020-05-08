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75 лет Великой Победы
2020-05-08T12:16
https://ria.ru/20200508/1571149465.html
Дочь Кантарии: Россия всегда помнит и чтит героев Великой Отечественной
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РИА Новости

Дочь Кантарии: Россия всегда помнит и чтит героев Великой Отечественной

12:16 08.05.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗнамя Победы над рейхстагом
Знамя Победы над рейхстагом
© РИА Новости / РИА Новости
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Знамя Победы над рейхстагом. Архивное фото
АФИНЫ, 8 мая - РИА Новости. Россия помнит тех, кто воевал в Великую Отечественную войну, всегда чтит их, и ветераны и их родные очень благодарны России за это, заявила РИА Новости Циала Мелитоновна Кантария - дочь Героя Советского Союза Мелитона Кантарии, вместе с Михаилом Егоровым водрузившего 1 мая 1945 Красное знамя над рейхстагом в Берлине.
Циала Кантария участвовала во всех шествиях "Бессмертного полка" в Афинах и с Красным знаменем возглавляла колонну.

День Победы

Кантария вспоминает, что к ним часто приезжали гости – маршал Георгий Константинович Жуков, а с Егоровым отец дружил.
"День Победы мы отмечали так же, как везде. Был парад, собирались за столом, в школе были мероприятия. В нашем селе очень уважали отца. Приезжали гости из Москвы. Жуков был, целую неделю гостил. Частый гость был Егоров", - сказала она.
Циала Кантария гордится своим отцом и тем, что носит его фамилию, хотя и не сразу узнала о его подвиге.
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"Отец не любил рассказывать про войну вообще. Когда мой сын пошел в первый класс, он попросил – "Дед, в школе будут спрашивать про тебя, расскажи немножко", и он начал рассказывать, у него пошли слезы и говорит: "Я больше не буду рассказывать". Он не любил говорить про войну. Как-то Жуков его просил поступить в военную академию. Это было в 1966 году. Отец сказал, что даже не хочет вспоминать про войну, "столько, говорит, бед и трудностей я перенес". Не он один, конечно. "Не хочу говорить ничего. Еды не было, воды не было, каждую минуту ждали, что кто-то откуда-то выстрелит и убьет", - сказала Кантария.
По ее словам, отец только рассказывал, как они дошли до рейхстага и им дали приказ поднять знамя.
"Он говорит, что не хотел идти, но если бы отказался, то был бы трибунал. "Подумал, говорит, что лучше меня убьют как героя, чем позор, и пошел". Первый этаж прошли хорошо, на втором этаже убили третьего, который был с ними. На третьем этаже ранили Егорова в ногу. Отец сказал, что "я его не оставлю, донесу знамя и его", и вместе они поднялись и вместе поставили это знамя". И уже поставили знамя, отец только отвернулся помочь Егорову, как знамя упало. Он снял ремень и привязал знамя. Когда спустились, командир ему говорит – "Как это ты оставил ремень наверху?" Нельзя было оставить ремень", - рассказала Кантария.
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Дочь героя

"Я родилась после войны, 4 июня 1946 года, и говорила моим братьям – "Я дочь героя, а вы раньше родились". Только я родилась после того, как отцу присвоили звание Героя Советского Союза", - говорит Циала Кантария.
Ее старший брат родился в 1939 году, до того, как Мелитона Кантарию призвали в армию, а второй брат - в 1942 году, когда отец после ранения был отправлен домой в отпуск.
Призывали его в армию дважды. "В 1939 году отца призвали в армию, там его застала война. В 1942 году отца ранили в руку и отпустили в отпуск. Потом пришли из армии и сказали: "Мелитон, тебя вызывают, надо идти". Когда он вернулся после войны, в селе не было работы и он пошел работать на шахту. Затем его перевели в Сухуми, там он работал директором мясного комбината, и в Сухуми его застала вторая война (грузино-абхазская). Он очень переживал", - рассказала Циала Кантария.
Война принесла горе в их семью. "У меня сына убили в феврале 1993 года. А в декабре 1993 года умер отец. Он говорил, что до этого мы воевали с германцами, а теперь идет братоубийственная война. Он очень переживал", - рассказала Циала Мелитоновна.
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Мелитон Кантария умер в Москве, куда бежал от войны. Его прах перевезли в Грузию и похоронили в селе Джвари, где он родился, рассказала она.
"Отец помогал всем больше, чем нам. Всегда людям помогал, если кто-то просил, он никогда не отказывал. Он очень добрый был. Он был скромный человек. Его просили – "Мелитон Варламович, поставим бюст", он говорил – "Пока я живой, я не хочу". В 2016 году в Грузии в парке в Тбилиси поставили бюст", - сказала Кантария.
Она рассказала, что в 2010 году ее приглашали на Поклонную гору на открытие мемориала, где была и скульптура Егорова и Кантарии.
Циала Кантария сказала, что в 1997 году уехала из Абхазии.
"В Абхазии мне никто не говорил "уезжай", но у меня сын был в Москве, дочь был замужем за греком, они уехали в Грецию. В 1997 году я приехала сюда", - сказала Циала Кантария.
Она вспомнила и национального героя Манолиса Глезоса, которого хорошо знала.
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Глезос в мае 1940 года сорвал немецкое знамя с Акрополя. Умер Глезос 30 марта 2020 года, ему было 97 лет.
"Он очень хороший человек был. Мои дети и внуки к нему ходили, фотографировались", - рассказала Кантария.
В этом году массовые мероприятия ко Дню Победы в Афинах отменены из-за пандемии.
Циала Кантария сказала, что в этом году 9 мая она вряд ли сможет пойти на мероприятия, если ее пригласят.
"В этом году 9 мая не будет ничего. Если будет что-то, наверное, я не смогу пойти, потому что я на улицу еще не выходила из-за коронавируса", - сказала Циала Мелитоновна.
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Россия помнит

Циала Кантария отметила, что в России хорошо знают и помнят, что такое война и какой ценой досталась Победа.
"Я очень благодарна российскому посольству, российскому консульству, культурному центру. Я очень благодарна всем. Они очень уважают. Не было такого мероприятия, чтобы меня не пригласили", - сказала она.
"Россия помнит, что такое война, и никогда не забудет. Если бы не Россия, не было бы Победы. И греки помнят. В Грузии раньше тоже очень хорошо отмечали День Победы", - сказала Кантария.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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75 лет Великой ПобедыМелитон КантарияМанолис ГлезосДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Берлин (город)
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