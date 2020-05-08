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2020-05-08T12:15
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Путин и Меркель подтвердили настрой на конструктивные отношения
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РИА Новости

Путин и Меркель подтвердили настрой на конструктивные отношения

12:15 08.05.2020
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора констатировали, что РФ и ФРГ - партнёры в решении многих проблем, а также подтвердили настрой на отношения в конструктивном ключе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Констатировано, что сегодня Россия и Германия являются партнёрами в решении многих актуальных международных проблем. Подтвержден настрой выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе", - говорится в сообщении.
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