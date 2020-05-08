Путин и Меркель подтвердили настрой на конструктивные отношения

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора констатировали, что РФ и ФРГ - партнёры в решении многих проблем, а также подтвердили настрой на отношения в конструктивном ключе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Констатировано, что сегодня Россия и Германия являются партнёрами в решении многих актуальных международных проблем. Подтвержден настрой выстраивать двусторонние отношения в конструктивном ключе", - говорится в сообщении.