Путин направил Джонсону поздравления по случаю Дня Победы

"Великая Победа стала важнейшим событием двадцатого века, имеющим непреходящее значение для судеб всего человечества. Она была достигнута благодаря объединенным усилиям Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Этот бесценный опыт сотрудничества весьма востребован и сегодня", - говорится в сообщении.

Президент РФ выразил уверенность в том, что "память о боевом братстве военной поры" поможет развитию конструктивного диалога между Россией и Британией и взаимодействию в борьбе с угрозами и вызовами современности.