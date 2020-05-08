Путин и Меркель договорились о взаимной помощи в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию с пандемией коронавируса, договорились оказывать взаимную помощь и продолжать работу в противодействии распространению инфекции, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе обмена мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса выражено намерение оказывать взаимную помощь и продолжать уже налаженное тесное сотрудничество в противодействии распространению инфекции", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.