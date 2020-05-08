Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи, выздоровели 1597 человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 375 новых случаев COVID-19.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 6565 случаев заражения COVID-19. Умерло 48 человек. Выздоровело 1597 человек", - говорится в сообщении.
В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 11 324 человека. На карантине находится 3943 человека, из них 167 - в обсерваторе, 905 - на самоизоляции, 2870 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.