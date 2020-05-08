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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T12:01
https://ria.ru/20200508/1571148397.html
Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570480092_0:194:2951:1854_1036x0_80_0_0_df041e9f2cee247835e6e663f59a1123.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи

12:01 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в родильном доме № 10 в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи, выздоровели 1597 человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 375 новых случаев COVID-19.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 6565 случаев заражения COVID-19. Умерло 48 человек. Выздоровело 1597 человек", - говорится в сообщении.
В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 11 324 человека. На карантине находится 3943 человека, из них 167 - в обсерваторе, 905 - на самоизоляции, 2870 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-Петербург
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