Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило 6,5 тысячи

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 6565 случаев заражения COVID-19. Умерло 48 человек. Выздоровело 1597 человек", - говорится в сообщении.

В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 11 324 человека. На карантине находится 3943 человека, из них 167 - в обсерваторе, 905 - на самоизоляции, 2870 - контактные.