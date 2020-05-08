Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море

Эсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020

Эсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020

"Это показатель, что мы можем и здесь быть. Что тут такого страшного. Наши корабли тоже заходят, они тоже возмущаются, тоже говорят, что вот русские пришли. Ну, зашли и зашли", — сказал Кравченко.

Он напомнил, что Баренцево море — открытое, в соответствии с международным законодательством, корабли НАТО имеют право заходить туда. Как и российские корабли не нарушают международное право во время дальних походов.

Ударная группа кораблей НАТО зашла в Баренцево море 4 мая. В ее состав входят американские эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент". В США заявляли, что заранее уведомили об этом Россию. За действиями группы наблюдает Северный флот.