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2020-05-08T14:26
https://ria.ru/20200508/1571147024.html
Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море
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РИА Новости

Адмирал прокомментировал появление кораблей НАТО в Баренцевом море

11:45 08.05.2020 (обновлено: 14:26 08.05.2020)
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© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent
Эсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт", корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Корабли НАТО зашли в Баренцево море, чтобы напомнить России о своем существовании, заявил РИА Новости адмирал Виктор Кравченко, возглавлявший главный штаб ВМФ в 1998-2005 годах.
"Это показатель, что мы можем и здесь быть. Что тут такого страшного. Наши корабли тоже заходят, они тоже возмущаются, тоже говорят, что вот русские пришли. Ну, зашли и зашли", — сказал Кравченко.
Он напомнил, что Баренцево море — открытое, в соответствии с международным законодательством, корабли НАТО имеют право заходить туда. Как и российские корабли не нарушают международное право во время дальних походов.
Ударная группа кораблей НАТО зашла в Баренцево море 4 мая. В ее состав входят американские эсминцы "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент". В США заявляли, что заранее уведомили об этом Россию. За действиями группы наблюдает Северный флот.
Cенатор Алексей Пушков назвал действия флотилии НАТО бессмысленными — по его словам, "пару месяцев НАТО изнывала от безделья".
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Виктор КравченкоБаренцево мореНАТОБезопасность
Популярные комментарии
Шуметь начали американцы, разместив в своих СМИ фотографии группы своих кораблей в Баренцевом море. Думаю, что образование и уровень пропагандистской обработки среднего американца позволят ему подумать, что американцы в России делают, что хотят. Непонятно, почему информация об этом рядовом событии, третий день подаётся как новость в наших СМИ. От глупости?
8 мая, 13:09
afanaci afanaci
4920003
Как то все уже без достойного отпора с нашей стороны.Где комментарии о нашем оружии "аналогов нет" против их кораблей,или о самолете с электронной борьбой,легко ослепляющие их корабли.Сдуваемся что-ли
8 мая, 12:31
Слава Мишкич
10400135
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