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2020-05-07T22:22
https://ria.ru/20200507/1571123786.html
Пушков прокомментировал операцию кораблей НАТО в Баренцевом море
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571067347_491:0:3122:1480_1036x0_80_0_0_83671dc2f3496b1432b4d7b36b6de0d8.jpg
РИА Новости

Пушков прокомментировал операцию кораблей НАТО в Баренцевом море

20:08 07.05.2020 (обновлено: 22:22 07.05.2020)
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© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море.
В начале мая четыре корабля Североатлантического альянса — эсминцы ВМС США "Дональд Кук", "Портер", "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" — вошли в акваторию Баренцева моря для "проведения операций по обеспечению безопасности".
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Вчера, 18:06
США показали корабли НАТО около российской границы
"Пару месяцев НАТО изнывала от безделья — и вот наконец! Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность", — написал Пушков в Twitter.
Ранее Северный флот сообщил, что следит за действиями кораблей альянса.
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РоссияБаренцево мореАлексей ПушковВеликобританияНорвегияСШАБезопасность
Популярные комментарии
До пусть идут. Нам то надо проводить учения, а также сопровождение системами бастион. Жаль мало☹️, чем больше тем лучше, для отработки поражения группы караблей😊. Ну и другие системы тоже надо испытать, дональд кук уже на себе испытал, теперь надо испытать более современные виды вооружения. Главное, что бы на всех у них хватило па?персов😂
7 мая, 20:35
ГРГражданин России
6731103
Будет что топить, а то все списанные сейнеры в качестве мишеней используем. Это шутка. А Если серьезно- то пусть ползают. Они уже тысячу лет вокруг наших границ ползают. Нам не страшно. Бывает правда больно и накладно. Но это уже не от наших амбиций зависит, а от их черных желаний. Всех с Великой Победой.
7 мая, 20:51
прпавел рябышев
6511103
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