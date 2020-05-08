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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T11:39
https://ria.ru/20200508/1571146709.html
В Свердловской области ограничения по коронавирусу продлят до 18 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/151702/91/1517029159_0:127:4800:2827_1036x0_80_0_0_df8fb83d3fd149ad2fe39b9d334bc843.jpg
РИА Новости

В Свердловской области ограничения по коронавирусу продлят до 18 мая

11:39 08.05.2020
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© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Введенные в Свердловской области ограничительные меры из-за коронавируса продлят до 18 мая, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
На 8 мая в области выявлены 1584 случаев новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 14 пациентов как тяжелое, 34 – средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Три человека скончались.
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"Я принял решение продлить действие ограничительных мер еще на неделю — до 18 мая. Указ подпишу в понедельник. Мы продолжим отслеживать динамику по распространению коронавируса, и еще через неделю в зависимости от ситуации будет принято решение о продлении или о смягчении ограничительных мер", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Режим повышенной готовности и самоизоляции введен в регионе для предотвращения распространения COVID-19: жителям разрешено выходить из домов лишь в магазин, аптеку, выносить мусор и выгулять питомца. Закрыты торговые центры, запрещены массовые мероприятия, а все прибывающие из Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей обязаны соблюдать двухнедельный карантин.
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В области действует масочный режим – за нахождение в закрытых пространствах общественных мест, в частности, в транспорте или магазине, без медицинской маски предусмотрен штраф. Также на период майских праздников работодатели обязаны оформлять пропуска для тех сотрудников, которым необходимо быть на рабочем месте. Помимо этого, в области ограничено время торговли спиртными напитками - до 19 часов вечера, тогда как раньше местные жители могли купить алкоголь до 23.00.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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