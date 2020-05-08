В Свердловской области ограничения по коронавирусу продлят до 18 мая

На 8 мая в области выявлены 1584 случаев новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 14 пациентов как тяжелое, 34 – средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Три человека скончались.

"Я принял решение продлить действие ограничительных мер еще на неделю — до 18 мая. Указ подпишу в понедельник. Мы продолжим отслеживать динамику по распространению коронавируса, и еще через неделю в зависимости от ситуации будет принято решение о продлении или о смягчении ограничительных мер", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Режим повышенной готовности и самоизоляции введен в регионе для предотвращения распространения COVID-19: жителям разрешено выходить из домов лишь в магазин, аптеку, выносить мусор и выгулять питомца. Закрыты торговые центры, запрещены массовые мероприятия, а все прибывающие из Москвы Петербурга , Московской и Ленинградской областей обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

В области действует масочный режим – за нахождение в закрытых пространствах общественных мест, в частности, в транспорте или магазине, без медицинской маски предусмотрен штраф. Также на период майских праздников работодатели обязаны оформлять пропуска для тех сотрудников, которым необходимо быть на рабочем месте. Помимо этого, в области ограничено время торговли спиртными напитками - до 19 часов вечера, тогда как раньше местные жители могли купить алкоголь до 23.00.