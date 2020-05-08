Путин назвал жизнь Зои Космодемьянской примером преданности Родине

"Зоя Космодемьянская пережила тяжелейшие испытания, твёрдо, до последних минут своей недолгой, но такой яркой жизни противостояла жестокому врагу ... Мужество и отвага юной разведчицы, её вера в правое дело вдохновляли солдат и офицеров Красной Армии, которые шли в бой, чтобы отомстить "за Зою". Её жизнь и сегодня служит примером беззаветной преданности Родине, долгу", - говорится в сообщении.