Путин назвал жизнь Зои Космодемьянской примером преданности Родине

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников торжественной церемонии открытия нового Музейного комплекса Героя Советского Союза Зои Космодемьянской "Зоя", отметив, что жизнь разведчицы служит примером беззаветной преданности Родине, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Зоя Космодемьянская пережила тяжелейшие испытания, твёрдо, до последних минут своей недолгой, но такой яркой жизни противостояла жестокому врагу ... Мужество и отвага юной разведчицы, её вера в правое дело вдохновляли солдат и офицеров Красной Армии, которые шли в бой, чтобы отомстить "за Зою". Её жизнь и сегодня служит примером беззаветной преданности Родине, долгу", - говорится в сообщении.
30 апреля, 15:52Стена памяти: барельефы героев ВОВ на фасаде здания во ВладивостокеК 75-летнему юбилею Великой Победы во Владивостоке на фасаде здания создали серию портретов героев Великой Отечественной войны. Барельефы выполнены в специальной технике "сграффито" и изображают Николая Ватутина, Дмитрия Карбышева, Николая Гастелло, Зою Космодемьянскую, Илью Каплунова.
Президент выразил уверенность в том, что в новом музее будут бережно храниться архивные материалы, фотографии, личные вещи Зои Космодемьянской и других героев, а также будут воплощаться в жизнь просветительские и патриотические проекты.
"И конечно, в зале, посвящённом "Бессмертному полку", каждый посетитель сможет оставить драгоценные семейные реликвии, рассказывающие о его предках – участниках войны", - добавил президент.
Открытие нового музейного комплекса, посвященного Зое Космодемьянской, в деревне Петрищево Рузского городского округа состоялось 8 мая. Церемония проходила онлайн.