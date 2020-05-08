Собянин анонсировал возложение цветов в День Победы

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что 9 мая цветы возложат к могиле Неизвестного Солдата, памятнику Жукову, монументу на Поклонной горе и десяткам других памятников и мемориалов.
Он отметил, что многие ветераны привыкли в День Победы возлагать цветы к военным мемориалам и могилам фронтовых друзей, однако "поскольку в этом году пожилым людям категорически нельзя выходить из дома, по их заявкам это сделают волонтеры".
"Цветы Победы будут возложены к могиле Неизвестного Солдата, к памятнику Георгию Жукову на Манежной площади, к монументу на Поклонной горе, памятникам Защитникам неба, Ополченцам, Фронтовым шоферам, Соловецким юнгам, Военным врачам, Малолетним узникам фашизма и десяткам других мемориалов столицы", - говорится в сообщении.