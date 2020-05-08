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75 лет Великой Победы
2020-05-08T11:31
https://ria.ru/20200508/1571146090.html
Собянин анонсировал возложение цветов в День Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565004758_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7404c0634e139034b14d096d1cc6de82.jpg
РИА Новости

Собянин анонсировал возложение цветов в День Победы

11:31 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВечный огонь в Александровском саду
Вечный огонь в Александровском саду
© РИА Новости / Илья Питалев
Вечный огонь в Александровском саду. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что 9 мая цветы возложат к могиле Неизвестного Солдата, памятнику Жукову, монументу на Поклонной горе и десяткам других памятников и мемориалов.
Он отметил, что многие ветераны привыкли в День Победы возлагать цветы к военным мемориалам и могилам фронтовых друзей, однако "поскольку в этом году пожилым людям категорически нельзя выходить из дома, по их заявкам это сделают волонтеры".
"Цветы Победы будут возложены к могиле Неизвестного Солдата, к памятнику Георгию Жукову на Манежной площади, к монументу на Поклонной горе, памятникам Защитникам неба, Ополченцам, Фронтовым шоферам, Соловецким юнгам, Военным врачам, Малолетним узникам фашизма и десяткам других мемориалов столицы", - говорится в сообщении.
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