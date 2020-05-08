В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 156

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 8 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 156. На лечении 130 пациентов. Выписан 21 человек. Летальных случаев пять", - говорится в сообщении пресс-службы.