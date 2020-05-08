В Приамурье продлили ограничительные меры

Он подчеркнул, что жители области должны соблюдать самоизоляцию на майских праздниках, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. "Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры, но мы видим, что эти меры в других регионах, к сожалению, там, где они применены, не дают большого эффекта. Все будет зависеть от того, насколько ситуация будет развиваться в Амурской области", - добавил он.