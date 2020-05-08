Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:46
https://ria.ru/20200508/1571143508.html
В Приамурье продлили ограничительные меры
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_ee325eed766ba9e1797ca4ae627b8914.jpg
РИА Новости

В Приамурье продлили ограничительные меры

10:46 08.05.2020
1590
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая - РИА Новости. Ограничительные меры, введенные в Амурской области из-за коронавируса, продлены до 31 мая, сообщил глава региона Василий Орлов.
"Состоялся очередной штаб, у нас на сегодняшний день в регионе 123 человека с подтвержденным диагнозом COVID, более 700 контактных, ситуация развивается так, как мы прогнозировали... Сегодня на штабе было принято решение о продлении до 31 мая всех ограничительных мер, действовавших до данного момента на территории Амурской области", - сообщил Орлов в Instagram.
Он подчеркнул, что жители области должны соблюдать самоизоляцию на майских праздниках, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. "Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры, но мы видим, что эти меры в других регионах, к сожалению, там, где они применены, не дают большого эффекта. Все будет зависеть от того, насколько ситуация будет развиваться в Амурской области", - добавил он.
Орлов напомнил жителям Приамурья, что необходимо соблюдать самоизоляцию, масочный режим и другие ограничительные меры.
Контейнер для биоматериала
5 мая, 11:21Распространение нового коронавируса
В Амурской области за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса
Режим повышенной готовности в области действует с 27 января, ограничения из-за угрозы коронавируса - с 23 марта. Школы и детсады региона с 13 апреля заработали штатно , исключая 4 муниципалитета. Также с 13 апреля с определенными ограничениями вернулась к работе большая часть предприятий, общепит, торговые центры, ломбарды, фотостудии и другие объекты, закрытыми остаются ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные заведения, тренажерные залы, бассейны и компьютерные клубы.
Гостиницы закрыты в городах Благовещенск, Белогорск, Свободный и Тында для профилактики распространения коронавируса с 1 мая. Сообщение с городом Свободный, рядом с которым строится газоперерабатывающий завод (ГПЗ), ограничено с 29 апреля. Ношение масок стало обязательным в регионе в магазинах и общественном транспорте с 24 апреля. Режим самоизоляции должны соблюдать беременные, люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Василий ОрловАмурская областьБелогорскТындаОбщество
Рекомендуем
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Приамурье число случаев коронавируса превысило сто
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Дезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске
Красноярские власти не намерены снимать режим самоизоляции после 11 мая
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи
В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19
Здание Центрального банка России в Москве
РБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открыть счета
Виды Перми
Пермские власти разрешили менять условия госконтрактов из-за COVID-19
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
В больнице имени Филатова в Москве лечатся 918 пациентов с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Любовь к Родине — это основа жизни россиян, заявил Путин
Врач в защитном костюме
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Лента новостейМолния