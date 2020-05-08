В Приамурье продлили ограничительные меры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 мая - РИА Новости. Ограничительные меры, введенные в Амурской области из-за коронавируса, продлены до 31 мая, сообщил глава региона Василий Орлов.
"Состоялся очередной штаб, у нас на сегодняшний день в регионе 123 человека с подтвержденным диагнозом COVID, более 700 контактных, ситуация развивается так, как мы прогнозировали... Сегодня на штабе было принято решение о продлении до 31 мая всех ограничительных мер, действовавших до данного момента на территории Амурской области", - сообщил Орлов в Instagram.
Он подчеркнул, что жители области должны соблюдать самоизоляцию на майских праздниках, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. "Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры, но мы видим, что эти меры в других регионах, к сожалению, там, где они применены, не дают большого эффекта. Все будет зависеть от того, насколько ситуация будет развиваться в Амурской области", - добавил он.
Орлов напомнил жителям Приамурья, что необходимо соблюдать самоизоляцию, масочный режим и другие ограничительные меры.
Режим повышенной готовности в области действует с 27 января, ограничения из-за угрозы коронавируса - с 23 марта. Школы и детсады региона с 13 апреля заработали штатно , исключая 4 муниципалитета. Также с 13 апреля с определенными ограничениями вернулась к работе большая часть предприятий, общепит, торговые центры, ломбарды, фотостудии и другие объекты, закрытыми остаются ночные клубы, кинотеатры, детские развлекательные заведения, тренажерные залы, бассейны и компьютерные клубы.
Гостиницы закрыты в городах Благовещенск, Белогорск, Свободный и Тында для профилактики распространения коронавируса с 1 мая. Сообщение с городом Свободный, рядом с которым строится газоперерабатывающий завод (ГПЗ), ограничено с 29 апреля. Ношение масок стало обязательным в регионе в магазинах и общественном транспорте с 24 апреля. Режим самоизоляции должны соблюдать беременные, люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.
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