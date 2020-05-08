Любовь к Родине — это основа жизни россиян, заявил Путин

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Любовь к Родине - это основа жизни россиян, на которую опирается вся история страны, это чувство передается от поколения к поколению, заявил в пятницу президент России Любовь к Родине - это основа жизни россиян, на которую опирается вся история страны, это чувство передается от поколения к поколению, заявил в пятницу президент России Владимир Путин

"Мы с вами ведем разговор в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На вопросы такого рода следовало бы отвечать такими фундаментальными фразами, которые сопоставимы с громом пушек, которые салютуют в честь наших побед. Но мне кажется, если мы хотим действительно подумать над этим и докопаться до сути, то вот, что я хотел бы сказать", - отметил он в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир", отвечая на вопрос, какую черту характера россияне унаследовали от поколения победителей.

Путин отметил, что воспитывался в очень простой семье. "Это хорошо и широко известно, мои родители были простые люди из рабочей среды. Я не сразу это понял – как они относятся ко мне. Потому что маленькие дети ко всему, что вокруг них происходит, относятся как к должному. Но взрослея, я все больше понимал, что в основе всей их жизни, во всяком случае, когда я появился на свет, лежит стремление сделать все для моего становления и роста, чтобы я был готов к взрослой жизни, получил образование. Я осознал, что в основе их отношения ко мне лежит любовь", - рассказал президент.

По его словам, потом, анализируя, как его родители относились к своим близким, друзьям, знакомым, просто к людям, он осознал, что в основе их жизни, их жизненным смыслом была любовь, "которая означает, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни".