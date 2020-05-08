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2020-05-08T10:40
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Любовь к Родине — это основа жизни россиян, заявил Путин
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РИА Новости

Любовь к Родине — это основа жизни россиян, заявил Путин

10:40 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Любовь к Родине - это основа жизни россиян, на которую опирается вся история страны, это чувство передается от поколения к поколению, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
"Мы с вами ведем разговор в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На вопросы такого рода следовало бы отвечать такими фундаментальными фразами, которые сопоставимы с громом пушек, которые салютуют в честь наших побед. Но мне кажется, если мы хотим действительно подумать над этим и докопаться до сути, то вот, что я хотел бы сказать", - отметил он в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир", отвечая на вопрос, какую черту характера россияне унаследовали от поколения победителей.
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Путин отметил, что воспитывался в очень простой семье. "Это хорошо и широко известно, мои родители были простые люди из рабочей среды. Я не сразу это понял – как они относятся ко мне. Потому что маленькие дети ко всему, что вокруг них происходит, относятся как к должному. Но взрослея, я все больше понимал, что в основе всей их жизни, во всяком случае, когда я появился на свет, лежит стремление сделать все для моего становления и роста, чтобы я был готов к взрослой жизни, получил образование. Я осознал, что в основе их отношения ко мне лежит любовь", - рассказал президент.
По его словам, потом, анализируя, как его родители относились к своим близким, друзьям, знакомым, просто к людям, он осознал, что в основе их жизни, их жизненным смыслом была любовь, "которая означает, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни".
"И это в первую очередь Родина… Думаю, что это – основа всей нашей жизни, на которую опирается вся российская история. Она осознанно или неосознанно передается и нам от поколения к поколению. В данном случае от поколения победителей", - заключил глава государства.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинОбщество
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