Во Владимирской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 45, до 1124, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки… лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1124 случая заболевания ", - говорится в сообщении.
Опрос
Как вам на самоизоляции?
В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 265 случаев COVID-19, Владимире - 184, Ковровском районе - 121, в Гусь-Хрустальном районе - 111, Муроме - 110, Александровском - 87, Кольчугинском - 64.
Двенадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.