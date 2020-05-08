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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:39
https://ria.ru/20200508/1571143008.html
Во Владимирской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571077503_0:51:3072:1778_1036x0_80_0_0_f3a110f0b866ddd91d04ee133cb26395.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

10:39 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 8 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 45, до 1124, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки… лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1124 случая заболевания ", - говорится в сообщении.
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В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 265 случаев COVID-19, Владимире - 184, Ковровском районе - 121, в Гусь-Хрустальном районе - 111, Муроме - 110, Александровском - 87, Кольчугинском - 64.
Двенадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 43 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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