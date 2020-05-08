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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T10:38
https://ria.ru/20200508/1571142958.html
В России от COVID-19 выздоровели 2805 человек за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571073914_0:163:2974:1836_1036x0_80_0_0_4aa90ff67376d7e2793d3ad489c2cc2f.jpg
РИА Новости

В России от COVID-19 выздоровели 2805 человек за сутки

10:38 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. За сутки от COVID-19 в РФ выздоровели 2 805 человек, за все время выписаны 26 608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
"За последние сутки выписано 2 805 человек... Выписано за весь период 26 608 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 1032 человека выписаны в Москве, 117 - в Дагестане, 67 - в Ростовской области, по 51 человеку - в Пермском крае и Калужской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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