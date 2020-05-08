В России от COVID-19 выздоровели 2805 человек за сутки

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. За сутки от COVID-19 в РФ выздоровели 2 805 человек, за все время выписаны 26 608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
"За последние сутки выписано 2 805 человек... Выписано за весь период 26 608 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 1032 человека выписаны в Москве, 117 - в Дагестане, 67 - в Ростовской области, по 51 человеку - в Пермском крае и Калужской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.