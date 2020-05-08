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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T13:15
https://ria.ru/20200508/1571142606.html
В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571081061_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fc1f39c026fb9d33f25c93b644c7af25.jpg
РИА Новости

В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки

10:34 08.05.2020 (обновлено: 13:15 08.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач во время бронхоскопии у пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5846, Подмосковье - 918, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 699 в 83 регионах страны.
"Распределение по субъектам: Москва - 5846, Московская область - 918, Санкт-Петербург - 375", - говорится в сообщении.
Также 276 новых случаев зарегистрировано в Нижегородской области, 155 - в Свердловской, 99 - в Краснодарском крае, 96 - в Дагестане, 94 - в Северной Осетии, 91 - в Ленобласти, 90 - в Тульской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
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