В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5846, Подмосковье - 918, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 699 в 83 регионах страны.
"Распределение по субъектам: Москва - 5846, Московская область - 918, Санкт-Петербург - 375", - говорится в сообщении.
Также 276 новых случаев зарегистрировано в Нижегородской области, 155 - в Свердловской, 99 - в Краснодарском крае, 96 - в Дагестане, 94 - в Северной Осетии, 91 - в Ленобласти, 90 - в Тульской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.