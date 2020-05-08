Ярославские власти помогли вернуться из-за границы более 50 землякам

"Работа по возвращению наших граждан очень трудная, в этом процессе задействовано очень много людей и структур. Мы взаимодействуем с федеральным оперативным штабом, МИДом, консульствами, Минкомсвязи. Результатом стало возвращение более 50 жителей области. Например, буквально вчера встречали из Токио семь человек", - рассказал глава региона.

"Есть мнение, что не надо им помогать, и они сами должны выпутываться из своей затруднительной ситуации. Мы его не разделяем, считаю, всегда нужно выручать людей, попавших в трудное положение, что бы ни послужило его причиной", - подчеркнул Дмитрий Миронов.