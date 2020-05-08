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Ярославская область
Ярославская область
2020-05-08T10:30
https://ria.ru/20200508/1571142196.html
Ярославские власти помогли вернуться из-за границы более 50 землякам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571067695_71:0:1209:640_1036x0_80_0_0_2157923c61ca1f89763c640e2c63ea6f.jpg
РИА Новости

Ярославские власти помогли вернуться из-за границы более 50 землякам

10:30 08.05.2020
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© РИА НовостиРоссияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
© РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Более 50 жителей Ярославской области, которые не могли выехать из-за границы в связи с пандемией коронавируса, вернулись домой благодаря помощи властей, сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Миронов.
Общение с представителями СМИ прошло в режиме видеоконференцсвязи.
"Работа по возвращению наших граждан очень трудная, в этом процессе задействовано очень много людей и структур. Мы взаимодействуем с федеральным оперативным штабом, МИДом, консульствами, Минкомсвязи. Результатом стало возвращение более 50 жителей области. Например, буквально вчера встречали из Токио семь человек", - рассказал глава региона.
По его словам, заявление о выезде на портале госуслуг с 27 апреля подали более 250 жителей региона. Люди вернулись из Индии, Греции, Шри-Ланки, США, Израиля, Таиланда, Индонезии и других стран. Впереди еще много работы, ярославские туристы остаются в 45 странах мира, отметил губернатор.
"Есть мнение, что не надо им помогать, и они сами должны выпутываться из своей затруднительной ситуации. Мы его не разделяем, считаю, всегда нужно выручать людей, попавших в трудное положение, что бы ни послужило его причиной", - подчеркнул Дмитрий Миронов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ярославская областьДмитрий МироновГрецияСШАТаиландОбщество
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