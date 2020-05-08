Ярославские власти помогли вернуться из-за границы более 50 землякам

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Более 50 жителей Ярославской области, которые не могли выехать из-за границы в связи с пандемией коронавируса, вернулись домой благодаря помощи властей, сообщил журналистам губернатор региона Дмитрий Миронов.
Общение с представителями СМИ прошло в режиме видеоконференцсвязи.
"Работа по возвращению наших граждан очень трудная, в этом процессе задействовано очень много людей и структур. Мы взаимодействуем с федеральным оперативным штабом, МИДом, консульствами, Минкомсвязи. Результатом стало возвращение более 50 жителей области. Например, буквально вчера встречали из Токио семь человек", - рассказал глава региона.
"Есть мнение, что не надо им помогать, и они сами должны выпутываться из своей затруднительной ситуации. Мы его не разделяем, считаю, всегда нужно выручать людей, попавших в трудное положение, что бы ни послужило его причиной", - подчеркнул Дмитрий Миронов.
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