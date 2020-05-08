В Совфеде прокомментировали слова Трампа о контроле над вооружениями

Трамп заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным и США и РФ стремятся к соглашению о контроле над вооружениями.

"Было бы опрометчиво переоценивать это заявление, мы знаем, что скоро в США выборы президента, а опыт показывает, что все заявления в США в предвыборный период надо делить на десять", - сказал Климов.