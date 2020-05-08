В Совфеде прокомментировали слова Трампа о контроле над вооружениями

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заявление президента США Дональд Трампа о стремлении к соглашению с Россией о контроле над вооружениями не стоит переоценивать, это может быть лишь предвыборным выступлением, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Трамп заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным и США и РФ стремятся к соглашению о контроле над вооружениями.
"Было бы опрометчиво переоценивать это заявление, мы знаем, что скоро в США выборы президента, а опыт показывает, что все заявления в США в предвыборный период надо делить на десять", - сказал Климов.