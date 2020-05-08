Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Дети сидят на броне самоходной артиллерийской установки в освобожденной Праге

Минобороны показало боевые журналы, приказы и донесения о ходе Пражской наступательной операции, которую Красная армия провела с 6 по 11 мая 1945 года, чтобы уничтожить группировку немецких войск в столице Чехословакии

Жители Праги сами восстали против немецкой оккупации. Так, они вывешивали на улицах национальные флаги и уничтожали указатели на немецком языке.

Поддержать восстание выдвинулись 101-й стрелковый корпус, 42-я и 5-я гвардейские танковые бригады, 70-я гвардейская стрелковая дивизия, а также 1-я Чехословацкая танковая бригада. С советской стороны в операции участвовали войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов.

© Фото : Минобороны России Активное участие в освобождении Праги принимала 4-я гвардейская танковая армия под командованием гвардии генерал-полковника Д. Д. Лелюшенко, который позже был удостоен звания Героя ЧССР 1 из 10 Активное участие в освобождении Праги принимала 4-я гвардейская танковая армия под командованием гвардии генерал-полковника Д. Д. Лелюшенко, который позже был удостоен звания Героя ЧССР © Фото : Минобороны России © Фото : Минобороны России Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы 2 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России © Фото : Минобороны России Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы 3 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России © Фото : Минобороны России Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы 4 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России © Фото : Минобороны России Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы 5 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России © Фото : Минобороны России Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы 6 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России © Фото : Минобороны России Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы 7 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России © Фото : Минобороны России Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы 8 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России © Фото : Минобороны России Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы 9 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России © Фото : Минобороны России Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы 10 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России 1 из 10 Активное участие в освобождении Праги принимала 4-я гвардейская танковая армия под командованием гвардии генерал-полковника Д. Д. Лелюшенко, который позже был удостоен звания Героя ЧССР © Фото : Минобороны России 2 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России 3 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России 4 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России 5 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России 6 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России 7 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России 8 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России 9 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России 10 из 10 Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы © Фото : Минобороны России

Бои за чешскую столицу продолжались весь день 9 мая. Отмечается, что в результате этой операции Красная армия разгромила последнюю крупную группировку вермахта на советско-германском фронте.

По ее итогам в плену оказались 25 тысяч немецких солдат и офицеров. Советские войска также захватили 265 танков, 220 БТР, 80 самолетов и получили доступ к продовольствию, которое потом передали жителям Праги и других городов Чехословакии.