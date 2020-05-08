Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало засекреченные ранее документы об освобождении Праги советскими войсками. Архивные материалы представлены в разделе "Последний бой перед Победой" на сайте ведомства.
Минобороны показало боевые журналы, приказы и донесения о ходе Пражской наступательной операции, которую Красная армия провела с 6 по 11 мая 1945 года, чтобы уничтожить группировку немецких войск в столице Чехословакии.
Жители Праги сами восстали против немецкой оккупации. Так, они вывешивали на улицах национальные флаги и уничтожали указатели на немецком языке.
Поддержать восстание выдвинулись 101-й стрелковый корпус, 42-я и 5-я гвардейские танковые бригады, 70-я гвардейская стрелковая дивизия, а также 1-я Чехословацкая танковая бригада. С советской стороны в операции участвовали войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов.
© Фото : Минобороны России
Активное участие в освобождении Праги принимала 4-я гвардейская танковая армия под командованием гвардии генерал-полковника Д. Д. Лелюшенко, который позже был удостоен звания Героя ЧССР
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Активное участие в освобождении Праги принимала 4-я гвардейская танковая армия под командованием гвардии генерал-полковника Д. Д. Лелюшенко, который позже был удостоен звания Героя ЧССР
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииАрхивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
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Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииАрхивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
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Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииАрхивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
4 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииАрхивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
5 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииАрхивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
6 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииАрхивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
7 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииАрхивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
8 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииАрхивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
9 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииАрхивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
10 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
1 из 10
Активное участие в освобождении Праги принимала 4-я гвардейская танковая армия под командованием гвардии генерал-полковника Д. Д. Лелюшенко, который позже был удостоен звания Героя ЧССР
© Фото : Минобороны России
2 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
3 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
4 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
5 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
6 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
7 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
8 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
9 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
10 из 10
Архивный документ по освобождению Праги, рассекреченный Минобороны России к 75-летию Великой Победы
© Фото : Минобороны России
Бои за чешскую столицу продолжались весь день 9 мая. Отмечается, что в результате этой операции Красная армия разгромила последнюю крупную группировку вермахта на советско-германском фронте.
По ее итогам в плену оказались 25 тысяч немецких солдат и офицеров. Советские войска также захватили 265 танков, 220 БТР, 80 самолетов и получили доступ к продовольствию, которое потом передали жителям Праги и других городов Чехословакии.
Ранее Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Берлина в 1945 году. Они представлены на сайте ведомства в разделе "Финальный аккорд Великой войны".