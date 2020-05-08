На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 на Украине за сутки выросло на 504 – до 14 195, еще 21 человек скончался, сообщил на брифинге в четверг глава минздрава страны Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболели 504 лица, из них 44 ребенка и 98 медработников. Были госпитализированы 237 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай, большинство умерших имели сопутствующие заболевания", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
По его данным, больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы во Львовской области – 65, Черновицкой области – 49, Закарпатской области – 44 и в Киеве – 46.
При этом, по словам министра, за сутки на Украине выздоровело рекордное число больных коронавирусом – 310.
"В целом за все время пандемии на Украине заболели 14 195, из них 977 детей, а также 2758 медработников. При этом в целом выздоровели 2706 человек, а летальных случаев 361", - сказал Степанов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.