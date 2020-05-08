На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом

"За прошедшие сутки заболели 504 лица, из них 44 ребенка и 98 медработников. Были госпитализированы 237 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай, большинство умерших имели сопутствующие заболевания", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.

При этом, по словам министра, за сутки на Украине выздоровело рекордное число больных коронавирусом – 310.

"В целом за все время пандемии на Украине заболели 14 195, из них 977 детей, а также 2758 медработников. При этом в целом выздоровели 2706 человек, а летальных случаев 361", - сказал Степанов.