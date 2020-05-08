Россия предложила создать памятник боевому братству Китая и СССР

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Российская сторона выступила с предложением создать в Пекине или Москве памятник, посвященный боевому братству китайского и советского народов, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.
"С нашей стороны было высказано еще одно предложение, но оно не то, чтобы сегодня родилось, мы его уже обсуждали с нашими китайскими друзьями, о сооружении в Пекине, где есть Музей антияпонской войны, или у нас на Поклонной горе такого памятного знака или памятника, посвященного нашему боевому братству, китайского и советского народов", - сообщил посол.
По его словам, это "еще одна цель, которую рано или поздно, я надеюсь, мы все-таки реализуем".
В декабре прошлого года об идее создания памятника Братской победы в Великой Отечественной войне и в войне против японского милитаризма на Поклонной горе в Москве и в крепости Ванпинь в Пекине говорил и председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.