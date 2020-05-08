Россия предложила создать памятник боевому братству Китая и СССР

"С нашей стороны было высказано еще одно предложение, но оно не то, чтобы сегодня родилось, мы его уже обсуждали с нашими китайскими друзьями, о сооружении в Пекине, где есть Музей антияпонской войны, или у нас на Поклонной горе такого памятного знака или памятника, посвященного нашему боевому братству, китайского и советского народов", - сообщил посол.