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2020-05-08T09:45
https://ria.ru/20200508/1571136784.html
"Горячая" фаза эвакуации россиян из Китая пройдена, рассказал посол
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РИА Новости

"Горячая" фаза эвакуации россиян из Китая пройдена, рассказал посол

08:58 08.05.2020 (обновлено: 09:45 08.05.2020)
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© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. "Горячая" фаза эвакуации россиян из Китая уже пройдена, но посольство России продолжает работу по оказанию содействия вывозу российских граждан, у которых есть необходимость вернуться домой, рассказал журналистам посол России в КНР Андрей Денисов.
"У нас, конечно, не такая ситуация, как в других странах, где зачастую оставались наши туристы, после того как прекратилось авиасообщение. Мы "горячую" фазу эвакуации наших граждан прошли. Прошли еще где-то в начале февраля, когда эвакуировали наших соотечественников, которые находились в самом центре эпидемии в городе Ухане. Это уже история", - рассказал посол.
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Денисов отменил, что сейчас посольство помогает выезжать домой гражданам, которые находились здесь по разным причинам, но уже не в качестве туристов.
"Жили, работали, находились тут более или менее долгий срок. Их пребывание в Китае тоже осложнилось в условиях эпидемии. Кто-то потерял бизнес, кто-то работу, возникли сложности в учебе, да и просто в организации жизни. Наши граждане собирались вернуться домой и имели билеты на руках, зачастую на самолет, но авиационные рейсы прекратились, поэтому нам сейчас приходится заниматься организацией вывоза", - отметил посол.
Он напомнил, что в начале мая из Шанхая во Владивосток, а также в Москву и Санкт-Петербург уже вылетели два самолета с россиянами на борту.
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