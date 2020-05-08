"Горячая" фаза эвакуации россиян из Китая пройдена, рассказал посол

Денисов отменил, что сейчас посольство помогает выезжать домой гражданам, которые находились здесь по разным причинам, но уже не в качестве туристов.

"Жили, работали, находились тут более или менее долгий срок. Их пребывание в Китае тоже осложнилось в условиях эпидемии. Кто-то потерял бизнес, кто-то работу, возникли сложности в учебе, да и просто в организации жизни. Наши граждане собирались вернуться домой и имели билеты на руках, зачастую на самолет, но авиационные рейсы прекратились, поэтому нам сейчас приходится заниматься организацией вывоза", - отметил посол.