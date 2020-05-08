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2020-05-08T13:31
https://ria.ru/20200508/1571135847.html
Акт о капитуляции: последние мгновения Третьего Рейха
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РИА Новости
Акт о капитуляции: последние мгновения Третьего Рейха
75 лет назад, 8 мая 1945 года, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Церемония подписания состоялась в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). Из-за этой разницы во времени День Победы в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.
2020-05-08T08:27
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=68157812&type=mp4
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PT2M19S

Акт о капитуляции: последние мгновения Третьего Рейха

08:27 08.05.2020 (обновлено: 13:31 08.05.2020)
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75 лет назад, 8 мая 1945 года, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Церемония подписания состоялась в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). Из-за этой разницы во времени День Победы в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.
Ныне в Карлсхорсте, где состоялось это историческое событие, действует российско-германский Музей Капитуляции.
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День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Видео
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