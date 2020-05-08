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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T08:27
https://ria.ru/20200508/1571135807.html
Голикова поручила мониторить доступность лекарств для терапии COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202534_0:0:3014:1695_1036x0_80_0_0_a20ac0fe0e4ff78aec6e1ba945fba19c.jpg
РИА Новости

Голикова поручила мониторить доступность лекарств для терапии COVID-19

08:27 08.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила организовать мониторинг доступности препаратов, применяемых при терапии коронавируса, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать мониторинг доступности препаратов, применяемых в терапии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно методическим рекомендациям Минздрава России, для пациентов с иными заболеваниями, имеющими показания для назначения АРВ-терапии", - говорится в документе.
Татьяна Голикова
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Согласно ему, Минтруду, Минздраву и Роспотребнадзору также поручено своевременно актуализировать методические рекомендации по профилактике заражения коронавирусом, а также оперативно направлять их в организации соцобслуживания стационарного типа.
Отдельное поручение касается предложений по организации межведомственного взаимодействия со стационарными учреждениям на период их изоляции в связи с распространением коронавируса. Оно касается Минтруда, Минздрава, Минфина, Минобороны и МЧС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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