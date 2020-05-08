Голикова поручила мониторить доступность лекарств для терапии COVID-19

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила организовать мониторинг доступности препаратов, применяемых при терапии коронавируса, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать мониторинг доступности препаратов, применяемых в терапии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно методическим рекомендациям Минздрава России, для пациентов с иными заболеваниями, имеющими показания для назначения АРВ-терапии", - говорится в документе.
Согласно ему, Минтруду, Минздраву и Роспотребнадзору также поручено своевременно актуализировать методические рекомендации по профилактике заражения коронавирусом, а также оперативно направлять их в организации соцобслуживания стационарного типа.
Отдельное поручение касается предложений по организации межведомственного взаимодействия со стационарными учреждениям на период их изоляции в связи с распространением коронавируса. Оно касается Минтруда, Минздрава, Минфина, Минобороны и МЧС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.