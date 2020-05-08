Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать упрощение выписки наркотических средств детям с паллиативным статусом, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Минздраву России совместно с МВД России, Главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Минздрава России представить предложения по облегчению выписывания наркотических средств и психотропных веществ на детей с паллиативным статусом", - говорится в документе.

Уточняется, что в том числе имеется в виду выписка данных препаратов выездными службами паллиативной медицинской помощи наравне с первичным звеном, в том числе с применением норм двукратного увеличения выписанного препарата на одном рецепте, а также норма электронной выписки рецептов.

Также должны быть приняты меры по обеспечению выписывающихся из стационаров и нуждающихся в продолжении лечения опиоидными препаратами, в том числе сильнодействующими, в амбулаторных условиях рецептами на эти средства сроком на пять дней.