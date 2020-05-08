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2020-05-08T08:20
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Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям
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РИА Новости

Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям

08:20 08.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила проработать упрощение выписки наркотических средств детям с паллиативным статусом, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Минздраву России совместно с МВД России, Главным внештатным специалистом по паллиативной помощи Минздрава России представить предложения по облегчению выписывания наркотических средств и психотропных веществ на детей с паллиативным статусом", - говорится в документе.
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Уточняется, что в том числе имеется в виду выписка данных препаратов выездными службами паллиативной медицинской помощи наравне с первичным звеном, в том числе с применением норм двукратного увеличения выписанного препарата на одном рецепте, а также норма электронной выписки рецептов.
Также должны быть приняты меры по обеспечению выписывающихся из стационаров и нуждающихся в продолжении лечения опиоидными препаратами, в том числе сильнодействующими, в амбулаторных условиях рецептами на эти средства сроком на пять дней.
Также должен быть организован мониторинг наличия у пациентов на дому лекарственных средств для из своевременной выписки.
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