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75 лет Великой Победы
2020-05-08T08:18
https://ria.ru/20200508/1571135591.html
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
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РИА Новости

Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы

08:18 08.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Россия и Китай пока не обсуждают возможность визита председателя КНР Си Цзиньпина на перенесенный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин посетит РФ для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что из-за пандемии коронавируса Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве и в регионах переносится. Решено также отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты.
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"Тут уже трудно как-то увязывать, потому что визит председателя КНР в нашу страну был приурочен именно к празднованию Дня Победы, он был приглашен в качестве главного гостя на мероприятия в Москве. Как будет дальше, мы пока с нашими китайскими коллегами не обсуждали", - сообщил посол.
Отвечая на вопрос о том, обговаривается ли приезд китайского лидера на перенесенный парад Победы, дипломат заявил, что "нет, сейчас этот вопрос снят и отложен, мы об этом пока ничего не говорим, потому что это пока невозможно".
"Так или иначе, ожидается, в какой-то форме контакт состоится", - добавил Денисов.
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