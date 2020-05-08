Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Россия и Россия и Китай пока не обсуждают возможность визита председателя КНР Си Цзиньпина на перенесенный парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Андрей Денисов

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин посетит РФ для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что из-за пандемии коронавируса Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве и в регионах переносится. Решено также отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты.

"Тут уже трудно как-то увязывать, потому что визит председателя КНР в нашу страну был приурочен именно к празднованию Дня Победы, он был приглашен в качестве главного гостя на мероприятия в Москве. Как будет дальше, мы пока с нашими китайскими коллегами не обсуждали", - сообщил посол.

Отвечая на вопрос о том, обговаривается ли приезд китайского лидера на перенесенный парад Победы, дипломат заявил, что "нет, сейчас этот вопрос снят и отложен, мы об этом пока ничего не говорим, потому что это пока невозможно".