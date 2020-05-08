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2020-05-08T07:23
https://ria.ru/20200508/1571133655.html
Начался выпуск техдокументации модернизированного SSJ
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РИА Новости

Начался выпуск техдокументации модернизированного SSJ

07:23 08.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты Sukhoi Superjet в цехе окончательной сборки
Самолеты Sukhoi Superjet в цехе окончательной сборки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самолеты Sukhoi Superjet в цехе окончательной сборки . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Производитель самолетов SSJ100 филиал "Региональные самолеты" корпорации "Иркут" (входит в Ростех) благодаря организации виртуальных рабочих столов начал согласно графику выпускать техническую документацию на модернизированную версию самолета - SSJ-New, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Заблаговременное внедрение и использование самых современных IT-решений на базе технологии виртуальных рабочих столов при объявлении в стране пандемии коронавируса позволило не только своевременно обеспечить возможностью работать удаленно, но и сохранить информационную безопасность, а главное - минимизировать риски для здоровья сотрудников. Благодаря этому уже сегодня без задержек выпускается техническая документация по эскизному проекту SSJ-New, что на данном этапе гарантирует чёткое исполнение государственного контракта в заявленные сроки", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что инфраструктура виртуальных рабочих мест позволила не потерять ни одного дня в условиях удаленной работы. Проект по переводу на технологии VDI и BYOD (Virtual Desktop Infrastructure - инфраструктура виртуальных рабочих столов, Bring Your Own Device - безопасное использование личных устройств в корпоративной среде) завершен в 2017 году. Было создано 1,4 тысячирабочих мест с возможностью доступа к ним из любой точки мира, 400 из них – конструкторские. Таким образом, сотрудники "Региональных самолетов" продолжили работать со всеми информационными системами, включая, например, трехмерную графику для проектирования воздушных судов, даже с обычного планшета.
"При этом подразделение информационных технологий не совершало никаких подвигов, а мы просто продолжаем ритмично, в штатном режиме – также на удалённом доступе - обеспечивать поддержку сотрудников, информационных систем и инфраструктуры", - заявил директор департамента информационных технологий филиала "Региональные самолеты" Роман Марковский.
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В пресс-службе добавили, что были выбраны технологии, исключающие передачу файловых данных на персональное устройство, с которого осуществляется подключение для дистанционной работы. Они также не требуют подключения к вспомогательным системам для выполнения задач в сложных программных продуктах. "Технология VDI не передаёт файлы с информацией, а лишь картинку с рабочего экрана. И таким образом, все данные, составляющие интеллектуальную собственность компании, остаются в защищенном периметре локальной сети предприятия. Это особенно актуально для компании-производителя конкурентной высокотехнологичной авиационной техники", - сказали там.
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На этой основе строится взаимодействие московского офиса "Региональных самолетов" и с другими предприятиями ОАК, участвующими в кооперации по программам SSJ100, в частности, с производственными площадками в Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Воронеже, Ульяновске.
"Самолет SSJ100 находится в эксплуатации не только в российских, но и в зарубежных авиакомпаниях и госструктурах. Специалисты должны иметь постоянный доступ к полной информации о самолете SSJ100, его облику, статусу, налету парка. На международных мероприятиях директора по продажам во время переговоров с потенциальными заказчиками используют самые актуальные рабочие данные. Поэтому высокотехнологичная отрасль требовала такого подхода в организации работы", - резюмировали в компании.
Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что российский самолет SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов. По его словам, запущены несколько процессов, связанных с повышением надежности, ресурсности планера и систем, изменением цены в сторону понижения, с повышением качества, импортозамещением ряда ключевых агрегатов.
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Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Sukhoi SuperjetРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Иркут (корпорация)Юрий СлюсарьНовосибирскУльяновскВоронежЭкономика
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