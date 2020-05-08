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2020-05-08T07:20
https://ria.ru/20200508/1571133590.html
Опрос показал, как россияне относятся к разрыву между богатыми и бедными
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РИА Новости

Опрос показал, как россияне относятся к разрыву между богатыми и бедными

07:20 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Пешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Большинство жителей Бразилии, Индии и РФ считают разрыв между богатыми и бедными большой проблемой, говорится в исследовании холдинга "Ромир" и объединения GlobalNR, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Ромир" и GlobalNR в рамках глобального исследования весной изучили мнение граждан по ряду вопросов, включая медицину, общественные процессы, глобальное лидерство, технологии. Исследование было проведено в 10 странах, всего опрошены более 7,1 тысячи респондентов, представляющих разные социально-демографические группы (в России опрошены 800 респондентов).
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В частности, жителей стран попросили оценить тезис "Разрыв между богатыми и бедными в моей стране является большой проблемой". "Топ-3 страны, где жители чаще всего утвердительно отвечали на вопрос исследования, это участницы БРИКС: Индия, Бразилия и Россия (86%, 85% и 84% соответственно)", - говорится в исследовании.
В Китае и ЮАР мониторинг не проводился. Вместе с тем, указывается в сообщении, подобный разрыв считают проблемой и жители других стран. Например, в Германии утвердительно на вопрос ответили 70% респондентов, в США - 65%.
Не согласились с данным утверждением по 6% респондентов в России и в Индии, 5% - в Бразилии. В Германии и США эти доли составили 6% и 14% соответственно.
"Проблема разрыва между богатыми и бедными не нова. Просто сегодня, когда мир информационно открыт и декларирует стремление к справедливости, этот вопрос особенно обострился", - отметил президент "Ромира" Андрей Милёхин, слова которого приводятся в релизе.
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РоссияРомирБразилияИндияОбществоВ мире
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