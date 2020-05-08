Опрос показал, как россияне относятся к разрыву между богатыми и бедными

Не согласились с данным утверждением по 6% респондентов в России и в Индии, 5% - в Бразилии. В Германии и США эти доли составили 6% и 14% соответственно.

"Проблема разрыва между богатыми и бедными не нова. Просто сегодня, когда мир информационно открыт и декларирует стремление к справедливости, этот вопрос особенно обострился", - отметил президент "Ромира" Андрей Милёхин, слова которого приводятся в релизе.