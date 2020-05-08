Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-08T06:43
https://ria.ru/20200508/1571132808.html
Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_0:58:2996:1743_1036x0_80_0_0_981d5e30a1c64f4ee64ae3e2ae61bcb4.jpg
РИА Новости

Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы

06:29 08.05.2020 (обновлено: 06:43 08.05.2020)
1085
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
АЛМА-АТА, 8 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан республики с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба главы государства.

"Этот прекрасный праздник является ярким символом беспримерного подвига наших отцов и дедов, которые в кровопролитных сражениях защитили родную землю и сокрушили нацизм", — отметил Токаев в поздравлении, опубликованном на его сайте.

Президент подвернул, что в те тяжелейшие годы казахстанцы проявили неимоверную отвагу и героизм, 1,2 миллиона человек были направлены на фронт, половина из них не вернулась.

"Имена Талгата Бигельдинова, Сергея Луганского, Леонида Беды, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Ивана Павлова, Бауыржана Момышулы, Сагадата Нурмагамбетова, Малика Габдуллина, Хиуаз Доспановой, Рахимжана Кошкарбаева и других героев войны навсегда останутся в нашей памяти", — отметил Токаев.

Он напомнил, что в Казахстан были эвакуированы сотни промышленных предприятий и производств, на которых десятки тысяч казахстанцев ковали Великую Победу. По словам президента, каждые девять пуль из десяти отливали из казахстанского свинца, а труженики села своим титаническим трудом обеспечивали фронт продовольствием.
"Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением. Благодаря их мужеству, стойкости и патриотизму мы живем в мире и созидаем свое светлое будущее. Несмотря на то, что в этом году праздник проходит в особых условиях, никто из ветеранов не остался без нашего внимания и поддержки", — подчеркнул Токаев.
"От всей души желаю ветеранам здоровья, благополучия и бодрости духа! Пусть на нашей земле всегда царит мир!" — заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
7 мая, 16:42Распространение нового коронавируса
Путин и Токаев провели телефонный разговор
2601136
Обсудить 4
75 лет Великой ПобедыКасым-Жомарт ТокаевДень ПобедыКазахстанВ мире
Рекомендуем
Крепость Фаляк-оль-Афлак в Иране
В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко поздравила с назначением нового главу сената Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Путин и Токаев провели телефонный разговор
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане оценили ситуацию с распространением коронавируса
Дарига Назарбаева
В Кремле назвали отставку Назарбаевой внутренним делом Казахстана
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных улицах Берлина
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую войну
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук
Минобороны готовит контракт на поставку четырех систем ПВО С-350 "Витязь"
Детеныш амурского тигра в национальном парке Земля леопарда
На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Цех агрегатной сборки арсеньевского завода 'Прогресс'
У сотрудника завода-производителя "Аллигаторов" выявили коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
23:39В Перу продлили карантин из-за коронавируса
Лента новостейМолния