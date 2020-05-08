Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы

АЛМА-АТА, 8 мая — РИА Новости. Президент Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан республики с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба главы государства.

"Этот прекрасный праздник является ярким символом беспримерного подвига наших отцов и дедов, которые в кровопролитных сражениях защитили родную землю и сокрушили нацизм", — отметил Токаев в поздравлении, опубликованном на его сайте.

Президент подвернул, что в те тяжелейшие годы казахстанцы проявили неимоверную отвагу и героизм, 1,2 миллиона человек были направлены на фронт, половина из них не вернулась.

"Имена Талгата Бигельдинова, Сергея Луганского, Леонида Беды, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Ивана Павлова, Бауыржана Момышулы, Сагадата Нурмагамбетова, Малика Габдуллина, Хиуаз Доспановой, Рахимжана Кошкарбаева и других героев войны навсегда останутся в нашей памяти", — отметил Токаев.

Он напомнил, что в Казахстан были эвакуированы сотни промышленных предприятий и производств, на которых десятки тысяч казахстанцев ковали Великую Победу. По словам президента, каждые девять пуль из десяти отливали из казахстанского свинца, а труженики села своим титаническим трудом обеспечивали фронт продовольствием.

"Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением. Благодаря их мужеству, стойкости и патриотизму мы живем в мире и созидаем свое светлое будущее. Несмотря на то, что в этом году праздник проходит в особых условиях, никто из ветеранов не остался без нашего внимания и поддержки", — подчеркнул Токаев.