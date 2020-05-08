Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Германии и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, пока не были сломлены Красной армией, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества ( РВИО ) Никита Буранов.

8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, юридический документ, установивший перемирие на направленных против Германии фронтах Второй мировой войны, обязавший германские вооруженные силы к прекращению сопротивления, сдаче личного состава в плен и передаче материальной части противнику и фактически означавший выход Германии из войны.

"Приказ о капитуляции немецкие командующие получили 7 мая, но некоторые немецкие генералы отказывались мириться с поражением и с тем будущим, что их ожидает, поэтому продолжали оказывать бессмысленное ожесточённое сопротивление. Командующий группой армий "Австрия" генерал-полковник Лотар Рендулич продолжал сопротивляться и уводить свои войска на запад. Командующий группой армий "Центр" генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер утверждал, что это советская пропаганда, и продолжал воевать", — заявил Буранов.

Историк напомнил, что в последние дни войны немцы неоднократно предпринимали попытки заключить сепаратный мир с англо-американскими войсками.

"В конце апреля во французский Реймс, где располагался штаб командующего войсками западных союзников генерала армии США Дуайта Эйзенхауэра , германское командование направило специальную группу во главе с начальником оперативного штаба Верховного командования вооруженными силами Германии генерал-полковником Альфредом Йодлем, который по поручению канцлера Германии адмирала Карла Деница должен был сдаться союзникам", — рассказал эксперт РВИО.

Историк напомнил, что в первый раз Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан именно в Реймсе 7 мая 1945 года.

"От имени германского верховного командования его подписал начальник оперативного штаба Верховного командования Йодль, от англо-американской стороны — генерал-лейтенант армии США, начальник Главного штаба Союзных экспедиционных сил Уолтер Беделл Смит, от СССР — представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Суслопаров", — рассказал Буранов.

Эксперт РВИО рассказал, что Суслопаров не был уполномочен подписывать этот документ, поэтому, когда узнал о подготовке акта, сообщил об этом в Москву , запросив инструкцию о порядке действий. Но ответ из Москвы вовремя не поступил.

"Оставлять документ без подписи с советской стороны было нельзя, поэтому генералу пришлось принимать решение на свой страх и риск. Представитель Ставки добился включения в него примечания о возможности по требованию одного из государств-союзников проведения нового подписания акта, если для этого будут объективные причины", — рассказал историк.

Он напомнил, что согласно этому договору капитуляция Германии вступала в силу 8 мая в 23.01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 01.01 по московскому времени), "по этому договору немецкое командование было обязано прекратить сопротивление через полтора дня, немцы получали время, чтобы сдаваться западным союзникам".

"Немцы пытались ещё больше увеличить эти сроки, но Эйзенхауэр не согласился, пригрозив, что прекратит совсем пускать немецкие войска в американскую зону ответственности. По всей видимости, он делал даже вопреки политическому руководству", — рассказал историк.

Он рассказал, что в советской и российской историографии первый акт о безоговорочной капитуляции называется предварительным актом к акту о безоговорочной капитуляции.

Иосиф Сталин не стал оспаривать существование первого документа, заявив, что его нельзя отменить, но его нельзя и признать. Но настоял, что капитуляция должна быть принята на территории, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине , и обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции. После этого заявления союзники согласились провести церемонию вторичного подписания акта", — рассказал Буранов.

Эксперт РВИО напомнил, что окончательно Германия капитулировала 8 мая, договор был подписан в пригороде Берлина в городе Карлсхорст в штабе 5-й ударной армии. Советскую сторону представлял маршал Георгий Жуков, от союзников присутствовал маршал английской авиации Артур Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс, от Франции — генерал Делатр де Тассиньи.