Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны

"Приказ о капитуляции немецкие командующие получили 7 мая, но некоторые немецкие генералы отказывались мириться с поражением и с тем будущим, что их ожидает, поэтому продолжали оказывать бессмысленное ожесточённое сопротивление. Командующий группой армий "Австрия" генерал-полковник Лотар Рендулич продолжал сопротивляться и уводить свои войска на запад. Командующий группой армий "Центр" генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер утверждал, что это советская пропаганда, и продолжал воевать", — заявил Буранов.
"Оставлять документ без подписи с советской стороны было нельзя, поэтому генералу пришлось принимать решение на свой страх и риск. Представитель Ставки добился включения в него примечания о возможности по требованию одного из государств-союзников проведения нового подписания акта, если для этого будут объективные причины", — рассказал историк.
"Немцы пытались ещё больше увеличить эти сроки, но Эйзенхауэр не согласился, пригрозив, что прекратит совсем пускать немецкие войска в американскую зону ответственности. По всей видимости, он делал даже вопреки политическому руководству", — рассказал историк.