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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T05:35
https://ria.ru/20200508/1571132157.html
В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565855981_0:37:3072:1765_1036x0_80_0_0_40d74f0139d4aebadd327c3b6e48797f.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19

05:35 08.05.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 8 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 12 случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число зараженных выросло до 10 822, выздоровели 9 484 человека, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Уже более двух недель в Южной Корее за сутки регистрируют примерно по 10 новых зараженных, 6 мая это число опускалось до нуля внутри страны при двух зараженных, задержанных на карантинном досмотре.
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По данным KCDC на полночь пятницы (18.00 четверга мск),  11 новых случаев имеют заграничное происхождение и только один локальное. Географически три случая зафиксированы в Тэгу, по два в Пусане и провинции Кёнгидо. По одному случаю в провинциях Чхунчхон-Пукто и Чолла-Пукто, еще три случая выявлены на карантинном досмотре.
За  минувшие сутки из больниц выписаны 65 человек, общее число выздоровевших выросло до 9484, что составляет более 87%. Анализы 8867 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 635 тысяч анализов на коронавирус.
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Число жертв не увеличилось и составляет 256, при этом 178 из них погибли в Тэгу, еще 53 в провинции Кёнсан-Пукто, 16 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще по одному погибшему в Ульсане и Тэджоне.
Общее число зараженных в Сеуле остается на уровне 637 человек, в Тэгу – 6859 человек, 1366 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 684 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 140 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,2%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,3% случаев. По меньшей мере, 1118 случаев завезли из-за границы, из них 84 обнаружены за последние две недели и составляют 77,8% от общего числа зараженных за этот период. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили 470 зараженных.
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Не менее чем у 365 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около одного-двух месяцев.
Южная Корея с 6 мая перешла на режим "социальной дистанции в повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Нормализуется работа школ и общественных объектов, но граждане должны будут следовать базовым инструкциям по профилактике вируса, таким как соблюдение дистанции в два метра между людьми. Останется в силе самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с COVID-19, вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УльсанЮжная КореяСеулВ мире
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