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2020-05-08T04:21
https://ria.ru/20200508/1571131441.html
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
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РИА Новости

Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова

04:20 08.05.2020 (обновлено: 04:21 08.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкАнатолий Быков
Анатолий Быков
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Красноярский бизнесмен Анатолий Быков допустил ошибку, считая, что сюрпризов из прошлого быть уже не может. Так член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев прокомментировал его задержание, пишут "Известия".
В четверг Быкова задержали по делу об убийстве двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в преступную группу бизнесмена. По версии СК, в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по мнению первого, распределения доходов. Позже перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что это сделал Наумов с его приятелем Войтенко, и задумал их убить, считает следствие.

"Странно, что имея такую историю, он не уехал на ПМЖ куда-нибудь подальше, за границу", — отметил Соловьев.

Юрист считает, что арест Быкова является показателем раскрываемости преступлений прошлых лет. Он называет предпринимателя авторитетным, под стать использованным им методам.

"Сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет", — заключил эксперт.

В середине 1990-х годов Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, занимался политикой. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Быкова признали виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорили к 6,5 годам условно.
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Вчера, 01:47
СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
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РоссияАнатолий БыковИван СоловьевАлександр НаумовКрасноярский алюминиевый заводСледственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Быков порядочный политик, бизнесмен, меценат, очень многое сделал для города и края в целом, говорил смелые вещи в слух, указывая на ошибки местной власти, не боясь ее, а как у него закончилось ограничение на участие в выборах, его махом упаковали, потому что местным властям он серьёзный конкурент, и мог бы легко победить на выборах в крае и городе. За ним народ.
8 мая, 05:13
Александр Владимирович
11712528142
К сожалению, здравомыслящих людей можно посчитать по пальцам.
8 мая, 05:29
Олег 84
73414330
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