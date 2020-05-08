Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Красноярский бизнесмен Анатолий Быков допустил ошибку, считая, что сюрпризов из прошлого быть уже не может. Так член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев прокомментировал его задержание, пишут "Известия".
В четверг Быкова задержали по делу об убийстве двух жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые входили в преступную группу бизнесмена. По версии СК, в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по мнению первого, распределения доходов. Позже перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Он решил, что это сделал Наумов с его приятелем Войтенко, и задумал их убить, считает следствие.
"Странно, что имея такую историю, он не уехал на ПМЖ куда-нибудь подальше, за границу", — отметил Соловьев.
Юрист считает, что арест Быкова является показателем раскрываемости преступлений прошлых лет. Он называет предпринимателя авторитетным, под стать использованным им методам.
"Сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет", — заключил эксперт.
В середине 1990-х годов Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, занимался политикой. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Быкова признали виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорили к 6,5 годам условно.