В Красноярске задержали бизнесмена Анатолия Быкова

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году.
Речь идет об убийстве Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По версии следствия, жертвы входили в преступную группу бизнесмена.
Мотивы и организация убийства
В СК рассказали, что в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по мнению первого, распределения доходов. Позже перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Следствие считает, что Быков заподозрил в этом Наумова с его приятелем Войтенко и задумал их убить.
Следователи выяснили, что организацией убийства занимался хороший знакомый Быкова – Владимир Татаренков, который привлек к делу членов своей банды.
Некоторое время за жертвами шла слежка, а 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко ехали в Свердловском районе краевого центра, Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.
Бакуров уже приговорен к пожизненному сроку, а Татаренков посадили в тюрьму на 13 лет. Именно Татаренков сообщил следователям, что еще одним организатором двойного убийства является Быков.
Кто такой Анатолий Быков
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, занимался политикой, избирался депутатом Заксобрания Красноярского края.
Его задрежали в октябре 2000 года, он находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.