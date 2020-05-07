В Красноярске задержали бизнесмена Анатолия Быкова

Мотивы и организация убийства

Следователи выяснили, что организацией убийства занимался хороший знакомый Быкова – Владимир Татаренков, который привлек к делу членов своей банды.

Бакуров уже приговорен к пожизненному сроку, а Татаренков посадили в тюрьму на 13 лет. Именно Татаренков сообщил следователям, что еще одним организатором двойного убийства является Быков.