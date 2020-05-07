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2020-05-07T12:48
https://ria.ru/20200507/1571091918.html
В Красноярске задержали бизнесмена Анатолия Быкова
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РИА Новости

В Красноярске задержали бизнесмена Анатолия Быкова

12:48 07.05.2020
23319
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске бизнесмена Анатолия Быкова по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году.
Речь идет об убийстве Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По версии следствия, жертвы входили в преступную группу бизнесмена.

Мотивы и организация убийства

В СК рассказали, что в 1994 году у 23-летнего Наумова произошел конфликт с Быковым из-за несправедливого, по мнению первого, распределения доходов. Позже перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв. Следствие считает, что Быков заподозрил в этом Наумова с его приятелем Войтенко и задумал их убить.
Следователи выяснили, что организацией убийства занимался хороший знакомый Быкова – Владимир Татаренков, который привлек к делу членов своей банды.
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Некоторое время за жертвами шла слежка, а 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко ехали в Свердловском районе краевого центра, Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.
Бакуров уже приговорен к пожизненному сроку, а Татаренков посадили в тюрьму на 13 лет. Именно Татаренков сообщил следователям, что еще одним организатором двойного убийства является Быков.
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Кто такой Анатолий Быков

Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, занимался политикой, избирался депутатом Заксобрания Красноярского края.
Его задрежали в октябре 2000 года, он находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
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Обсудить 11
Анатолий БыковСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
Популярные комментарии
Я думал, что его давно похоронили. Знатный был бандит в 90-е. Хорошая была крыша, если двадцать лет не трогали.
7 мая, 13:37
niga.2
2900122
"Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно" да здравствует "самый справедливый" суд в мире...
7 мая, 13:17
mmavrtuva
2430411
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