Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки

"То есть все, что вы приносите, все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта. Понятно, что хлорсодержащими веществами мы не обрабатываем поверхности, коробки, изделия. Это достаточно опасно", - сказала Поддубко.