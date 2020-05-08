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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T04:04
https://ria.ru/20200508/1571131273.html
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570463407_0:0:3079:1732_1036x0_80_0_0_b5965f2c81c25a0f28d73627c4c7e71f.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки

04:04 08.05.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, так как хлорсодержащие средства могут быть опасны, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Поддубко.
"То есть все, что вы приносите, все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта. Понятно, что хлорсодержащими веществами мы не обрабатываем поверхности, коробки, изделия. Это достаточно опасно", - сказала Поддубко.
Она отметила, что у каждого дезинфицирующего средства есть своя область применения. Хлорсодержащие средства используются для обработки поверхностей, а также дверных ручек. Кроме того, средство с хлором нужно убрать через полчаса после нанесения.
По словам Поддубко, фрукты и овощи нужно обязательно мыть почти горячей водой, так как вирус не выдерживает более 40 градусов. А вот класть в холодильник немытые продукты не стоит – там вирус может сохраняться гораздо дольше, чем на воздухе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Дистанционная разметка в супермаркете
3 мая, 00:40Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Институт медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наукОбщество
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