Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с победой над эпидемией коронавируса, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.
Согласно Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын направил китайскому лидеру "устное послание", в котором "поздравил его, высоко оценив тот факт, что (председатель КНР) не упустил возможности победы в войне против беспрецедентной эпидемии".
Когда и в какой именно форме было доставлено послание, не сообщается.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.