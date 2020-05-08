Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае

Согласно Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын направил китайскому лидеру "устное послание", в котором "поздравил его, высоко оценив тот факт, что (председатель КНР) не упустил возможности победы в войне против беспрецедентной эпидемии".