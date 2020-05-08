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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T03:53
https://ria.ru/20200508/1571131096.html
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
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РИА Новости

Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае

03:53 08.05.2020
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© AP Photo / Xinhua/Ju PengЛидер КНДР Ким Чен Ын с главой Китая Си Цзиньпином в Китае
Лидер КНДР Ким Чен Ын с главой Китая Си Цзиньпином в Китае
© AP Photo / Xinhua/Ju Peng
Лидер КНДР Ким Чен Ын с главой Китая Си Цзиньпином в Китае . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с победой над эпидемией коронавируса, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.
Согласно Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын направил китайскому лидеру "устное послание", в котором "поздравил его, высоко оценив тот факт, что (председатель КНР) не упустил возможности победы в войне против беспрецедентной эпидемии".
Когда и в какой именно форме было доставлено послание, не сообщается.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ким Чен ЫнСи ЦзиньпинКитайКНДРВ мире
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