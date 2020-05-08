Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T03:49
https://ria.ru/20200508/1571131006.html
Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384361_0:147:3057:1866_1036x0_80_0_0_598a3306c6aaf78caff8d6fdea8ebeae.jpg
РИА Новости

Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19

03:49 08.05.2020
1617
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты фармацевтической компании "Промомед" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла противовирусного препарата "Фавипиравир" для лечения новой коронавирусной инфекции, сообщила РИА Новости генеральный директор компании Марина Пенькова.
Ранее Минздрав России выдал разрешение российскому фармпроизводителю на проведение клинических испытаний препарата "Фавипиравир" для лечения COVID-19. Позднее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первые результаты исследований показали обнадеживающий результат.
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
6 мая, 18:36
Суперкомпьютер установил, какие лекарства смогут "ударить" по COVID
Как рассказала Пенькова, специалисты компании "Промомед" разработали собственную технологию производства препарата и готовы к его клиническим исследованиям. Гендиректор компании выразила надежду, что на фоне пандемии удастся провести клинические исследования по ускоренной программе.
"После клинических исследований, как только будет получено регистрационное удостоверение на препарат, приступим к его производству и реализации. Мы надеемся, что регистрация препарата займет 3-4 месяца и препарат поступит на рынок до конца года, поскольку его необходимость абсолютно очевидна", - сказала она.
Коронавирус COVID-19
7 мая, 22:52Распространение нового коронавируса
В Японии одобрили первый препарат для лечения пациентов с коронавирусом
Как рассказала Пенькова, уже доказано, что фавипиравир воздействует на все виды возбудителей (вирусов), устойчивых к лечению многими известными противовирусными препаратами. Эффективность фавипиравира в отношении COVID-19 изучается в 29 странах, где проводились и проводятся до сих пор клинические исследования. Причем в ряде стран препарат проходит регистрацию по упрощенной схеме, а Индийская государственная фармакологическая комиссия уже назвала фавипиравир наиболее многообещающим средством для борьбы с коронавирусной инфекцией.
По ее словам, изначально препарат был разработан в Японии в 2014 году, он эффективен в отношении всех РНК-вирусов, к которым относится и COVID-19. "Когда была необходимость найти эффективное средство против лихорадки Эбола в 2015 году, эффективным оказался именно фавипиравир, причем он применялся даже у детей", - отметила гендиректор компании.
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
7 мая, 16:13
Инфекционист поведал об "очень далеких" сроках создания вакцины от COVID
"На сегодня других настолько эффективных противовирусных препаратов нет. На сотнях пациентов уже показано, что фавипиравир снижает действие вируса COVID-19 в организме с 11 до четырёх дней (а рентгеновские снимки подтвердили улучшение состояния легких более чем у 90% пациентов)", – сказала Пенькова.
АО "Биохимик" - один из важнейших производителей лекарственных препаратов в России. Предприятие выпускает 10 видов лекарственных форм, более 100 наименований лекарственных средств, из которых 80% включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
2 мая, 12:11Распространение нового коронавируса
Врач оценил препараты, применяемые для лечения COVID-19
3410011
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
Рекомендуем
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Врач в защитном костюме
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Девушки в защитных масках фотографируются на площади Кастелло в Милане
Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
Назван правильный способ носить маску весной
Сухуми
Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации
Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
Коронавирус COVID-19
В Японии одобрили первый препарат для лечения пациентов с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
23:39В Перу продлили карантин из-за коронавируса
Лента новостейМолния