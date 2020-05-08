Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты фармацевтической компании "Промомед" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла противовирусного препарата "Фавипиравир" для лечения новой коронавирусной инфекции, сообщила РИА Новости генеральный директор компании Марина Пенькова.

Ранее Минздрав России выдал разрешение российскому фармпроизводителю на проведение клинических испытаний препарата "Фавипиравир" для лечения COVID-19. Позднее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первые результаты исследований показали обнадеживающий результат.

Как рассказала Пенькова, специалисты компании "Промомед" разработали собственную технологию производства препарата и готовы к его клиническим исследованиям. Гендиректор компании выразила надежду, что на фоне пандемии удастся провести клинические исследования по ускоренной программе.

"После клинических исследований, как только будет получено регистрационное удостоверение на препарат, приступим к его производству и реализации. Мы надеемся, что регистрация препарата займет 3-4 месяца и препарат поступит на рынок до конца года, поскольку его необходимость абсолютно очевидна", - сказала она.

Как рассказала Пенькова, уже доказано, что фавипиравир воздействует на все виды возбудителей (вирусов), устойчивых к лечению многими известными противовирусными препаратами. Эффективность фавипиравира в отношении COVID-19 изучается в 29 странах, где проводились и проводятся до сих пор клинические исследования. Причем в ряде стран препарат проходит регистрацию по упрощенной схеме, а Индийская государственная фармакологическая комиссия уже назвала фавипиравир наиболее многообещающим средством для борьбы с коронавирусной инфекцией.

По ее словам, изначально препарат был разработан в Японии в 2014 году, он эффективен в отношении всех РНК-вирусов, к которым относится и COVID-19. "Когда была необходимость найти эффективное средство против лихорадки Эбола в 2015 году, эффективным оказался именно фавипиравир, причем он применялся даже у детей", - отметила гендиректор компании.

"На сегодня других настолько эффективных противовирусных препаратов нет. На сотнях пациентов уже показано, что фавипиравир снижает действие вируса COVID-19 в организме с 11 до четырёх дней (а рентгеновские снимки подтвердили улучшение состояния легких более чем у 90% пациентов)", – сказала Пенькова.

АО "Биохимик" - один из важнейших производителей лекарственных препаратов в России. Предприятие выпускает 10 видов лекарственных форм, более 100 наименований лекарственных средств, из которых 80% включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.