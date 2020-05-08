Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии

"Проблема возврата незаконно полученных сумм — одна из самых актуальных в деятельности Пенсионного фонда России в Абхазии, которая требует тщательной проработки и постоянного контроля. ПФР может перечислять денежные средства по той или иной социальной выплате лицам, утратившим на нее право. К примеру, скончавшимся. Это, в свою очередь, влечет крупные суммы переплат, которые подлежат обязательному возмещению виновными лицами", — цитирует Гургулию пресс-служба кабмина.

По ее словам, в Пенсионном фонде России на сегодняшний день числится 30 719 человек, которые постоянно проживают в Абхазии и получают российскую пенсию. При этом некоторым получателям начисление российской пенсии приостановлено в связи с "непрохождением процедуры установления факта нахождения в живых". "Таких пенсионеров на сегодня 904", — уточнила Гургулия.