Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену

"(Надежда Бабкина. — Прим. Ред.) человек с сильной иммунной системой. По всей видимости, она, если можно так сказать, подхватила небольшое количество вируса. Ее альвеолы не были поражены, и сурфактантная система, отвечающая за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, оказалась защищена", — считает Хорошев.