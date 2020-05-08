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Культура
2020-05-08T02:42
https://ria.ru/20200508/1571130496.html
Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690823_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3a526f5f3b6781ee28e6be99623e38ff.jpg
РИА Новости

Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену

02:42 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Надежда Бабкина
Певица Надежда Бабкина
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Перенесшая пневмонию певица Надежда Бабкина находится в зоне риска и вполне может подхватить болезнь снова. Об этом в беседе с порталом Nation News заявил кардиолог Владимир Хорошев.
Говоря о выздоровлении артистки, специалист отметил, что "ей просто повезло".

"(Надежда Бабкина. — Прим. Ред.) человек с сильной иммунной системой. По всей видимости, она, если можно так сказать, подхватила небольшое количество вируса. Ее альвеолы не были поражены, и сурфактантная система, отвечающая за перенос кислорода из альвеол в кровеносную систему, оказалась защищена", — считает Хорошев.

Врач признался, что опасается за судьбу музыкальной карьеры артистки. По его словам, такая ситуация будет наблюдаться до появления вакцины.
Певица Надежда Бабкина
2 мая, 16:40
"Выкарабкалась из страшной ситуации": Бабкина рассказала о своей болезни
Ранее Бабкина, отвечая на вопрос о состоянии легких, рассказала, что у нее было поражено "около 80 процентов" тканей.
В начале апреля артистку госпитализировали с пневмонией. Сообщалось, что Бабкину ввели в искусственную кому. По словам представителей певицы, ее проверили на коронавирус, тест оказался отрицательным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Надежда Бабкина
1 мая, 00:22Культура
Бабкина впервые после выздоровления обратилась к подписчикам
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Обсудить 13
КультураКоронавирус COVID-19РоссияМузыкаШоу-бизнесНадежда БабкинаЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Блатная медицина творит чудеса... повезло Бабкиной, что она Бабкина и попала в какую нибудь коммунарку, а была бы Ивановой, лежала бы себе тихонечко в коридоре какой нибудь замшелой ЦРБ и никто бы и никогда даже не узнал про 80% пораженных легких, печальная действительность нашей богатой недрами и ресурсами родины.
8 мая, 02:50
АГАлександр Гоооог
3000317
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