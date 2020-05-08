МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве

"В диппредставительстве в Москве мы уже длительное время повышаем меры безопасности в отношении как помещения дипмиссии, так и ее сотрудников. Речь идет, например, о периметрической защите, охране здания и прилегающей к нему территории, контроле входа в здание и тому подобном", — уточнила она.