МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве

"В диппредставительстве в Москве мы уже длительное время повышаем меры безопасности в отношении как помещения дипмиссии, так и ее сотрудников. Речь идет, например, о периметрической защите, охране здания и прилегающей к нему территории, контроле входа в здание и тому подобном", — уточнила она.
Подробности, по словам Штиховой, она сообщить не может в связи с закрытым характером этих сведений.
Некоторые российские СМИ написали, что Чехия примет меры по усилению охраны дипмиссий после того, как группы молодых людей бросили дымовые шашки к зданиям посольства в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге в ответ на снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
"Часть проекта удалось реализовать уже в конце минувшего года. Одной из частей комплексного решения будет направление в Москву сотрудников охраны из рядов сотрудников МИД. Речь не идет о направлении полицейских. Усиление мер безопасности в диппредставительстве в Москве является долговременным приоритетом, речь не идет о реакции на актуальные события", — прокомментировала Штихова.
Третьего апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. По словам старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Глава МИД Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник восстановленным на чешской или на русской земле. СК возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса.