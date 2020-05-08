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2020-05-08T08:34
https://ria.ru/20200508/1571129711.html
МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
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РИА Новости

МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве

01:14 08.05.2020 (обновлено: 08:34 08.05.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
Вывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Вывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве. Архивное фото
ПРАГА, 8 мая — РИА Новости. Чехия принимает меры для усиления безопасности в своем посольстве в Москве независимо от нынешней ситуации в двусторонних отношениях, заявила представитель МИД республики Зузана Штихова.

"В диппредставительстве в Москве мы уже длительное время повышаем меры безопасности в отношении как помещения дипмиссии, так и ее сотрудников. Речь идет, например, о периметрической защите, охране здания и прилегающей к нему территории, контроле входа в здание и тому подобном", — уточнила она.

Подробности, по словам Штиховой, она сообщить не может в связи с закрытым характером этих сведений.
Некоторые российские СМИ написали, что Чехия примет меры по усилению охраны дипмиссий после того, как группы молодых людей бросили дымовые шашки к зданиям посольства в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге в ответ на снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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"Часть проекта удалось реализовать уже в конце минувшего года. Одной из частей комплексного решения будет направление в Москву сотрудников охраны из рядов сотрудников МИД. Речь не идет о направлении полицейских. Усиление мер безопасности в диппредставительстве в Москве является долговременным приоритетом, речь не идет о реакции на актуальные события", — прокомментировала Штихова.
Третьего апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. По словам старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Глава МИД Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник восстановленным на чешской или на русской земле. СК возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
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Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге
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РоссияМИД ЧехииМоскваЧехияПрагаИван КоневВ мире
Популярные комментарии
А может вы просто съедете? Грустить не будем.
8 мая, 01:46
kkwlinat
7320003
Пусть себе усиливают охрану, кому они нужны! А нам надо просто забрать у них памятник Коневу и поставить его прямо напротив ворот чешского посольства.
8 мая, 04:42
АНДРЕЙ КОННИН
4201002
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