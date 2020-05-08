"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов

Беглый олигарх Плахотнюк сообщил, что он находится "в безопасности"

Беглый олигарх Плахотнюк сообщил, что он находится "в безопасности"

Как пишет "Ъ", банки, которые возглавлял Власов, использовались для открытия счетов участвовавших в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский банк Moldindconbank.