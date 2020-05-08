Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T09:01
https://ria.ru/20200508/1571129508.html
"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
https://cdn24.img.ria.ru/images/16359/95/163599532_0:203:3888:2390_1036x0_80_0_0_8a9371176bb8a075e0125fded27c089a.jpg
РИА Новости

"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов

00:59 08.05.2020 (обновлено: 09:01 08.05.2020)
53239
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Тверского суда Москвы
Здание Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца бывшего председателя совета директоров банков "Балтика" и Инкредбанк Олега Власова. Как пишет "Коммерсант", он стал фигурантом расследования о выводе денег из России по "молдавской схеме".
Ранее МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о переводе из России 500 миллиардов рублей. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело деньги через молдавский банк Moldindconbank.
Владимир Плахотнюк
13 марта, 13:38
Беглый олигарх Плахотнюк сообщил, что он находится "в безопасности"
Организаторами криминальной схемы считают имеющих российские и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Оба находятся в международном розыске.
Как пишет "Ъ", банки, которые возглавлял Власов, использовались для открытия счетов участвовавших в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский банк Moldindconbank.
Власова обвиняют в создании преступного сообщества, а также в совершении валютных операций с использованием подложных документов. Суд принял решение отправить банкира в СИЗО до 6 июля.
Владимир Плахотнюк
28 января, 11:02
Плахотнюк остается в США, несмотря на санкции, заявили в Молдавии
607311131422
РоссияВладимир ПлахотнюкРенато УсатыйМоскваМолдавияПроисшествия
Популярные комментарии
В целом 90-ые, начало 2000-х - это время, когда у каждой жирной крысы был свой банк. И это не обычные счетоводы, вроде Грефа, а держатели общаков, обнальщики и "прачечные". Собственно потому сейчас борьба с группировками начинается с их банков, которых ЦБ поймал на преступных операциях.
8 мая, 05:34
ИЯИбрагим Яблоков
8182004
Какое интересное продолжение. Один самоубился, этот арестован.
8 мая, 01:47
Сергей Потапов
55120000
Рекомендуем
Вечный огонь
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
Вывеска у входа в здание посольства Чехии на улице Юлиуса Фучика в Москве
МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
Сухуми
Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Комплекс ПВО
Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Анатолий Быков
Источник сообщил о задержании красноярского бизнесмена Анатолия Быкова
Рига
Почему Латвия может себе позволить игнорировать реальность
Бизнесмен Анатолий Быков
В Красноярске и Крыму проводят обыски в домах бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
23:39В Перу продлили карантин из-за коронавируса
23:38В Пакистане при взрыве самодельной бомбы погибли шесть военнослужащих
23:36Число умерших от коронавируса в мире приблизилось к 260 тысячам
23:36В Южной Осетии продлили нерабочие дни до конца мая
Лента новостейМолния