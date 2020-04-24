МВД обвинило молдавского политика Усатого в выводе 500 миллиардов рублей

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. МВД РФ заочно предъявило обвинение молдавскому политику МВД РФ заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей вместе с олигархом Владимиром Плахотнюком , сообщила журналистам в пятницу официальный представитель ведомства Ирина Волк

"Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение Ренато Усатому, уроженцу Молдавской ССР, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ", - сказала она.

Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое "в 2013-2014 годах незаконно вывело из РФ через молдавский банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей".

Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Оба находятся в международном розыске.

По данным следствия, члены сообщества под предлогом продажи валюты перечисляли деньги со счетов подконтрольных фирм в российских банках на счета Moldindconbank, открытые, в том числе, в американском Bank of New York.

Затем средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались со счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц (нерезидентов). В дальнейшем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в Европе

"Ренато Усатый в Следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику. Расследование уголовного дела продолжается", - заключила Волк.

Ранее лидер молдавской "Нашей партии" Ренато Усатый сообщил о задержании Плахотнюка в США за нарушение миграционного режима.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро.