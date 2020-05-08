Генсек НАТО поддержал инициатора сноса памятника Коневу в Праге

"Не хочу пускаться в спекуляции, но, думаю, что любые попытки запугивания и угроз демократически избранным представителям власти – это абсолютно неприемлемо. Когда нечто такое происходит, то речь идет о попытке подрыва сил нашей демократии. Избранные на свои позиции люди имеют право принимать те решения, которые они считают правильными", — ответил Столтенберг.